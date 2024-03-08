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Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Başka hedefimiz olamaz"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve "Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. her maçı kazanmak zorundayız. Galatasaray'ın başka hedefi olamaz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 22:28 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 22:33
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Başka hedefimiz olamaz"

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Önemli bir maçtı. Beşiktaş deplasmanında kazandık, bu hafta daha zor bir maç. Her hafta daha zor bir maç bizi bekleyecek. Maça iyi başladık. İlk yarıyı 4-1 gibi önemli skorla bitirdik. Şut yüzdemiz, gole çevirme yüzdemiz önemliydi. Rakip de ilk attığı önemli şutta golü buldu. 6-2 önemli skor, en değerlisi 3 puan ve konsantrasyon ve aynı istekle oynamak. Uzun süre sonra oynayan oyuncular oldu. Kadromuzu tamamlıyoruz. Savunmada eksildik. Berkan Kutlu'ya güvendim, oyunun tamamında pozitif olarak, oyun kurma olarak destek oldu. Defansif olarak eksiklerimiz varken, ofansif anlamda önemli işler yaptık. Rizespor oynayan bir takım. Kalemizde tehlikeler yarattılar. Onlara da geçmiş olsun. Mithat sakatlandı, umarım kötü bir şeyi yoktur. Üzücü bir şey. Ben de aynı sakatlığı yaşadığım için daha fazla etkileniyorum.

"BAŞKA HEDEFİMİZ OLAMAZ"

Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. her maçı kazanmak zorundayız. Kazandıkça rekor geliyor. Rekor kırmak için değil, kazanmak için çalışıyoruz. Bu rekoru kıran Galatasaray camiası. Bu birliktelik başarı getiriyor. Ben de başında olan insan olarak adım geçiyor. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Galatasaray'ın başka hedefi olamaz. Önemli bir puana geldik. Bunu yükselterek ligi bitirmek istiyoruz.

Tek maçlı haftaya döndük. Bu hafta dinlendik. İki gün izin verdim. Tek maçlı hafta, bizim için avantaj olacak. Bundan sonra maç maç hazırlanacağız. Sadece Süper Kupa hafta iki maç olacak.

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