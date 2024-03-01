Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

TETE VE ZAHA PİŞMAN ETTİ

Galatasaray'da sağ kanatta Tete, solda da Zaha etkisiz ve isteksiz performanslarıyla taraftarı kızdırdı.

İlk yarıda ayağına gelen 3 net pozisyondan yaralanamayan Sambacı, ikinci yarıda yerini Mertens'e bıraktı. Zaha ise yaptığı top kayıpları ve fizik eksikliği ile taraftarın tepkisine neden oldu.