Haberler Galatasaray Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer pişmanlığı yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha ve Tete hayal kırıklığı yarattı. Cimbom'dan Ada ekibi Leicester City'e transfer olan Yunus Akgün ise performansıyla İngiltere'yi salladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 15:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

Bir dönem İngiltere Premier Lig'de peri masalı yaşayan ve şampiyon olan Leicester City, Championship'te mücadele ediyor.

Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

İngiliz ekibinde forma giyen Yunus Akgün, gösterdiği performansla büyük beğeni topluyor. Daha önce Adana Demirspor'a da kiralanan 23 yaşındaki genç futbolcu, Süper Lig'de bir önceki sezon etkileyici bir performans sergilemişti.

Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

Kariyerinin en iyi dönemini 2021/22 sezonunda yaşayan Yunus Akgün, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 9 gol ve 17 asistle oynamıştı. Sarı-kırmızılı ekipte beklenen patlamayı yapamasa da potansiyeli bir hayli fazla olan Yunus Akgün, Galatasaray'da adeta pişmanlık yarattı.

Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

TETE VE ZAHA PİŞMAN ETTİ
Galatasaray'da sağ kanatta Tete, solda da Zaha etkisiz ve isteksiz performanslarıyla taraftarı kızdırdı.

Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

İlk yarıda ayağına gelen 3 net pozisyondan yaralanamayan Sambacı, ikinci yarıda yerini Mertens'e bıraktı. Zaha ise yaptığı top kayıpları ve fizik eksikliği ile taraftarın tepkisine neden oldu.

Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

Sosyal medyadan da tepkilerini dile getiren taraftarlar, geçen sezon Yunus Akgün ve Zaniolo'nun bu ikiliden çok daha fazla katkı yaptığına vurgu yaptı.

Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

YUNUS AKGÜN İNGİLTERE'Yİ SALLADI
Sabah'ın haberine göre; İngiltere Championship ekibi Leicester City'de bu zamana kadar 20 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 2 gol ve 2 asistle oynuyor. Karşılaşmaların birçoğunda beklediğinden daha az süre alan milli futbolcu, geçtiğimiz akşam oynanan Bournemouth maçında dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

Uzatmalarla birlikte 120 dakika süren mücadele, Leicester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. FA Cup'ta bir üst tura yükselen Yunus Akgün, maçın başından sonuna dek sahada kaldı.

Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

120 dakika boyunca sahada kaldığı mücadelede dikkatleri üzerine çeken bir performans gösteren Yunus Akgün, bir pozisyonda çalımlarıyla birlikte rakip yarı sahayı kat etti ve şutunu çekti ancak etkili bir şut olmadı.

Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

Bu pozisyonu sosyal medya üzerinde "Yunus Akgün, Salı gecesi ne kadar iyiydi?" sözleriyle paylaşan Leicester City, oyuncuyu alkışladı.

Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...

İngiliz taraftarlar ise Yunus Akgün'ün top sürme ve çalım yeteneklerini överek oyuncunun bitiriciliğini geliştirmesi gerektiğini yazdı.

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez ilk işi… Yerine gelen ismi öğrenince bakın ne yaptı!
Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar
Derbinin oranları değişti!
Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın derbi mesaisi başladı!
G.Saray'a derbi öncesi kötü haber!
ALES BAŞVURU EKRANI 2024
Marteniçka nedir, ne zaman takılır?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Reims - Lille maçı ne zaman? Reims - Lille maçı ne zaman? 15:49
G.Saray'ın derbi mesaisi başladı! G.Saray'ın derbi mesaisi başladı! 15:42
Torino - Fiorentina maçı ne zaman? Torino - Fiorentina maçı ne zaman? 15:34
G.Saray'a derbi öncesi kötü haber! G.Saray'a derbi öncesi kötü haber! 15:31
Monza - Roma maçı ne zaman? Monza - Roma maçı ne zaman? 15:29
Udinese - Salernitana maçı ne zaman? Udinese - Salernitana maçı ne zaman? 15:25
Daha Eski
G.Saray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün... G.Saray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün... 15:18
Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i 14:56
Beşiktaş 13 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor Beşiktaş 13 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor 14:52
Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? 14:47
Getafe - Las Palmas maçı ne zaman? Getafe - Las Palmas maçı ne zaman? 14:45
Rayo Vallecano - Cadiz maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Cadiz maçı ne zaman? 14:42