Galatasaray'da transfer pişmanlığı! Yunus Akgün...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer pişmanlığı yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha ve Tete hayal kırıklığı yarattı. Cimbom'dan Ada ekibi Leicester City'e transfer olan Yunus Akgün ise performansıyla İngiltere'yi salladı. İşte detaylar...
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TETE VE ZAHA PİŞMAN ETTİ
Galatasaray'da sağ kanatta Tete, solda da Zaha etkisiz ve isteksiz performanslarıyla taraftarı kızdırdı.
İlk yarıda ayağına gelen 3 net pozisyondan yaralanamayan Sambacı, ikinci yarıda yerini Mertens'e bıraktı. Zaha ise yaptığı top kayıpları ve fizik eksikliği ile taraftarın tepkisine neden oldu.
Sosyal medyadan da tepkilerini dile getiren taraftarlar, geçen sezon Yunus Akgün ve Zaniolo'nun bu ikiliden çok daha fazla katkı yaptığına vurgu yaptı.
YUNUS AKGÜN İNGİLTERE'Yİ SALLADI
Sabah'ın haberine göre; İngiltere Championship ekibi Leicester City'de bu zamana kadar 20 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 2 gol ve 2 asistle oynuyor. Karşılaşmaların birçoğunda beklediğinden daha az süre alan milli futbolcu, geçtiğimiz akşam oynanan Bournemouth maçında dikkatleri üzerine çekti.
Uzatmalarla birlikte 120 dakika süren mücadele, Leicester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. FA Cup'ta bir üst tura yükselen Yunus Akgün, maçın başından sonuna dek sahada kaldı.
120 dakika boyunca sahada kaldığı mücadelede dikkatleri üzerine çeken bir performans gösteren Yunus Akgün, bir pozisyonda çalımlarıyla birlikte rakip yarı sahayı kat etti ve şutunu çekti ancak etkili bir şut olmadı.
Bu pozisyonu sosyal medya üzerinde "Yunus Akgün, Salı gecesi ne kadar iyiydi?" sözleriyle paylaşan Leicester City, oyuncuyu alkışladı.
İngiliz taraftarlar ise Yunus Akgün'ün top sürme ve çalım yeteneklerini överek oyuncunun bitiriciliğini geliştirmesi gerektiğini yazdı.
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