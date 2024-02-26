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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: En büyük sıkıntımız...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte Buruk'un açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 22:41
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: En büyük sıkıntımız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Galatasaray ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı lider tamamladı.

Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Antalyaspor'un ofansif anlamda iyi bir takım olduğunu bugün gördük. Bizim maç başlangıcımız biraz düşüktü. Eksiklerimiz var, Perşembe günkü maçtan sonrası var, birçok şey var... Son iki maçta en büyük sıkıntımız yaptığımız top kayıplarıydı. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bugün kazanmak önemliydi, liderliği tekrar aldık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. İç sahada taraftarımızla birlikte gerçekten güçlü bir oyun oynuyoruz.

Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girdik. Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü biliyoruz. İnşallah bu sezon bir şampiyonluk daha yaşayacağız.

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