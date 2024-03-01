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GALATASARAY HABERİ: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı. Alman basını, yapılan görüşmenin detaylarını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 10:34
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GALATASARAY HABERİ: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Ndombele ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Fransız futbolcunun yerine arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can'ı gündemine aldı.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi böyle duyurdular

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması altında 5. sezonunu geçiren Emre Can'ın bu sezonki performansı adeta geçmişi aratıyor.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi böyle duyurdular

Lige çoktan avlu atan Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'un önümüzdeki sezon için şimdiden kadro planlamasına giriştiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi böyle duyurdular

Sarı-siyahlıların bu doğrultuda Emre Can ile yollarını ayırması beklenirken Alman basınında yer alan habere göre; Emre Can'ın önümüzdeki sezon Türkiye'de forma giyeceği iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi böyle duyurdular

EMRE CAN ADIM ADIM SÜPER LİG'E

Almanya'da Borussia Dortmund formasını terleten Emre Can için sıcak saatler yaşanıyor. Dortmund'da geleceği merak konusu olan oyuncu, önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyebilir.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi böyle duyurdular

Akşam'ın Alman basınından derlediği haberin detaylarında, Galatasaray'ın Emre Can ve Dortmund yönetimi ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi böyle duyurdular

GALATASARAY 8 MİLYON EURO ÖNERDİ

Alman basını, Galatasaray'ın Emre Can için 8 milyon Euro bir bonservis bedeli önerdiğini manşetlerine taşıdı.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi böyle duyurdular

Dortmund yönetiminin piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncu için bu teklife sıcak baktığını ancak bu bedelin iki taksitte ödenmesini istediği sarı-kırmızılıların ise 4 eşit taksitte ödemek istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi böyle duyurdular

Tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.

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