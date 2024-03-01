GALATASARAY HABERİ: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi böyle duyurdular
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı. Alman basını, yapılan görüşmenin detaylarını duyurdu. İşte detaylar...
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Sarı-siyahlıların bu doğrultuda Emre Can ile yollarını ayırması beklenirken Alman basınında yer alan habere göre; Emre Can'ın önümüzdeki sezon Türkiye'de forma giyeceği iddia edildi.
EMRE CAN ADIM ADIM SÜPER LİG'E
Almanya'da Borussia Dortmund formasını terleten Emre Can için sıcak saatler yaşanıyor. Dortmund'da geleceği merak konusu olan oyuncu, önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyebilir.
Akşam'ın Alman basınından derlediği haberin detaylarında, Galatasaray'ın Emre Can ve Dortmund yönetimi ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
GALATASARAY 8 MİLYON EURO ÖNERDİ
Alman basını, Galatasaray'ın Emre Can için 8 milyon Euro bir bonservis bedeli önerdiğini manşetlerine taşıdı.
Dortmund yönetiminin piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncu için bu teklife sıcak baktığını ancak bu bedelin iki taksitte ödenmesini istediği sarı-kırmızılıların ise 4 eşit taksitte ödemek istediği belirtildi.
Tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.
BORUSSIA DORTMUND RAKAMLARI
Emre Can, 5 sezonluk Dortmund kariyerinde tüm kulvarlarda 146 maça çıktı.
30 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asist üretmeyi başardı.
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