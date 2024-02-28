Dursun Özbek: Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var!

Galatasaray'da Divan Kurulu Şubat Ayı Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kulüübn borç durumunu hakkında konuşan Özbek, "Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var. Arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz." ifadelerini de kullandı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"200 küsür milyon faiz öderken, faiz oranları yaklaşık %12'lerde seyrederken, bu faiz rakamlarını ödedik. 1 Haziran - 30 Kasım dönemine baktığımız zaman faiz oranı %35'lerde seyrederken, 540 Milyon TL civarı faiz ödedik. Daha bunun hızı kesilmedi. Bugün faiz oranı %45'lerde. Faiz Galatasaray'ın kanayan bir yarası. Sportif faaliyetlerde Galatasaray don derece başarılı. Galatasaray bu faiz yükünden kurtulsaydı çok güzel bir karlılık vardı.

İlk günden beri bu faiz sarmalından çıkmamız gerektiğini söyledik. Çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Yapılandırmadan olan borcumuzu ödeyerek kısa sürede Galatasaray'ı bu faiz sarmalarından çıkaracağız. Bu süreçte bizim yanımızda durdunuz. Genel kurul üyelerine, taraftarlara büyük bir teşekkür gönderiyorum.

"GALATASARAY'A AÇILAN 8-9 CEPHE VAR"

Galatasaray için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var. Arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Her zamankinden daha fazla desteğinize ihtiyacımız var. Arkamızda durun. Bunu sizlerden rica ediyorum. Galatasaray'ın bu başarılı yürüyüşüne, çelme takmak isteyen, engellemek isteyen bir sürü mihrak var. Her zaman bunu kullanıyorlar. Bir arada sırt sırta olmamızın büyük önemi var."