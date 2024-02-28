Haberler Galatasaray Dursun Özbek: Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var!

Dursun Özbek: Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var!

Galatasaray'da Divan Kurulu Şubat Ayı Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kulüübn borç durumunu hakkında konuşan Özbek, "Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var. Arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz." ifadelerini de kullandı. İşte Dursun Özbek'in sözleri... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 14:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek: Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var!

Galatasaray'da Divan Kurulu Şubat Ayı Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kulüübn borç durumunu hakkında konuşan Özbek, "Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var. Arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz." ifadelerini de kullandı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"200 küsür milyon faiz öderken, faiz oranları yaklaşık %12'lerde seyrederken, bu faiz rakamlarını ödedik. 1 Haziran - 30 Kasım dönemine baktığımız zaman faiz oranı %35'lerde seyrederken, 540 Milyon TL civarı faiz ödedik. Daha bunun hızı kesilmedi. Bugün faiz oranı %45'lerde. Faiz Galatasaray'ın kanayan bir yarası. Sportif faaliyetlerde Galatasaray don derece başarılı. Galatasaray bu faiz yükünden kurtulsaydı çok güzel bir karlılık vardı.

İlk günden beri bu faiz sarmalından çıkmamız gerektiğini söyledik. Çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Yapılandırmadan olan borcumuzu ödeyerek kısa sürede Galatasaray'ı bu faiz sarmalarından çıkaracağız. Bu süreçte bizim yanımızda durdunuz. Genel kurul üyelerine, taraftarlara büyük bir teşekkür gönderiyorum.

"GALATASARAY'A AÇILAN 8-9 CEPHE VAR"

Galatasaray için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var. Arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Her zamankinden daha fazla desteğinize ihtiyacımız var. Arkamızda durun. Bunu sizlerden rica ediyorum. Galatasaray'ın bu başarılı yürüyüşüne, çelme takmak isteyen, engellemek isteyen bir sürü mihrak var. Her zaman bunu kullanıyorlar. Bir arada sırt sırta olmamızın büyük önemi var."

DİĞER
29 Ocak'tan beri Kate Middleton nerede? İddialar çok büyük: Aldatıldı ve...
Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da önemli açıklamalar: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz | FLAŞ UYARI
Can Uzun tercihini yaptı! Altıntop ile görüştü ve...
Bir Fred daha geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Wanda Nara'dan Icardi itirafı!
Hakim Ziyech'e dev gelir! İşte o rakam
LİMONLU KREMALI TART TARİFİ | Limonlu kremalı tart nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Şubat rakamları
Az önce deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle! Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle! 14:48
Özbek: G.Saray'a açılan 8-9 cephe var! Özbek: G.Saray'a açılan 8-9 cephe var! 14:09
Hakim Ziyech'e dev gelir! İşte o rakam Hakim Ziyech'e dev gelir! İşte o rakam 14:04
Anadolu Efes Partizan sınavında! Anadolu Efes Partizan sınavında! 14:03
Rotasyon kararı! İşte G.Saray'ın K.Gümrük maçı 11'i Rotasyon kararı! İşte G.Saray'ın K.Gümrük maçı 11'i 13:52
Formula 1'in yeni yayıncısı belli oldu! Formula 1'in yeni yayıncısı belli oldu! 13:47
Daha Eski
Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a dev müjde Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a dev müjde 13:37
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 13:37
THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı! THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı! 13:36
Antalyaspor'dan açıklama: Adalet istiyoruz Antalyaspor'dan açıklama: Adalet istiyoruz 13:20
Beşiktaş - Konyaspor ZTK maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Konyaspor ZTK maçı hangi kanalda? 13:10
Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? 13:08