Galatasaray 2 - 1 Bitexen Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Rams Park'taki mücadeleyi 2-1 sarı-kırmızılılar kazandı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan ve 45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Kerem, karşılaşmanın 59. dakikasındaki penaltı atışında ise direğe takıldı.
Akdeniz ekibinin tek golünü ise 33. dakikada Sander van de Streek attı.
Bu galibiyetle puanını 72 yapan Galatasaray, 27. haftayı lider tamamladı.
3 puan hasreti 5 maça çıkan Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.