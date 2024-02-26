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Sergen Yalçın isyan etti! "Türk futbolu adına yazık"

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 23:01
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Sergen Yalçın isyan etti! "Türk futbolu adına yazık"

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

Şunu da söylemek lazım. Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından hakem hata yaptı der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. Bazen böyle maçları kaybederken başka şeyler kazanırsın. Özgüven kazandık. Soyunma odasında kimsede kaybetmiş havası yoktu. Çok iyi oynadık çünkü. Kendi kadromuza göre başarılı bir maç sayılır.

"Tarihin en iyi Galatasaray takımıyla oynadığınızı düşünüyor musun?" sorusuna ise Yalçın, "Yok. Düşünmüyorum. Bugün için konuşuyorum. Galatasaray elbette çok güçlü bir takım ama bugün oyuna baktığımızda öyle bir takım yoktu. 60'a 40 diyebilirim" cevabını verdi.

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