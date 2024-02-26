Haberler Süper Lig Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den hakem tepkisi! "16 kişiye karşı oynadık"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den hakem tepkisi! "16 kişiye karşı oynadık"

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Akdeniz ekibinde başkan Sinan Boztepe, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 22:24 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 22:57
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den hakem tepkisi! "16 kişiye karşı oynadık"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a konuk olan Bitexen Antalyaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlıların başkanı Sinan Boztepe, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Boztepe'nin açıklamaları...

Kendi futbolcularımızı canı gönülden tebrik ediyoruz çünkü 16 kişiye karşı oynadılar. Taraftarının önünde Galatasaray'ı köşeye sıkıştırdılar. Sabah ben talihsiz açıklamalar yaptım, kendimden de utandım ama yaptığım açıklamalar o kadar yerindeymiş ki... Lanet olsun artık. Bu kadar rezillik olmaz, Türk futbolunun geldiği nokta ortada. Biz bugün 8 gol atsak, hakem dokuzuncu golü attıracaktı. Lanet olsun artık. TFF istifa etsin, hak yemeyecek insanlar gelsin. Penaltı penaltı değil, ofsayt pozisyonu... Bizim gördüğümüz kartlara bakın, Galatasaray bir tane kart görmedi. Hakem, Fenerbahçe'nin resmen rövanşını aldı. Hakemler de rezil, TFF de rezil! MHK bugün istifa etsin.

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