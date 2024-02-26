Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi sevinci!

Galatasaray', Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Antalyaspor ceza sahasında Tete'ye yapılan müdahale sonrası VAR'a giden hakem Abdulkadir Bitigen, beyaz noktayı gösterdi.
12. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve golün ardından Mauro Icardi sevinci yaptı.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Icardi, MKE Ankaragücü karşılaşmasında yaptığı hareket bedeniyle 1 maç men cezası almıştı.