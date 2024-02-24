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Avrupa'da kale düştü

Cimbom, ligde 26 mücadelede 14 gol yedi. 14 maçta kalesini gole kapattı Avrupa’da 14 maçta 24 gol yedi. Sadece 3 maçta kalesinde gol görmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Avrupa'da kale düştü

Sarı-kırmızılıların lig ve Avrupa'daki savunma performansları gece ile gündüz kadar farklı. Galatasaray'ın sert pres anlayışı, Avrupa Kupaları'nda Süper Lig'deki kadar başarı getirmedi. Okan Buruk'un öğrencileri kadro kalitesi olarak ağır bastıkları ligde çıktıkları 26 karşılaşmada kalelerinde sadece 14 gol izin verdiler. 26 maçın 14'ünde ise kalelerini gole kapatmayı başardılar. Avrupa'da ise durum tam ters oldu. Cimbom bu sezon 14 Avrupa Kupası maçı oynadı. Kalesinde gördüğü gol sayısı 24 oldu. 14 mücadelenin sadece 3'ünde gol yemedi. Onlar da eleme turlarındaki iki Olimpija maçı ile Zalgiris karşılaşması. Aslan, ligi domine eden taktiğinin Edirne dışında tam işlememesi sebebiyle Avrupa Kupaları'na veda etti.

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