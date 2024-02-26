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Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'ta işler yolunda gitmiyor. Son olarak Yunanistan Süper Ligi'nde dibe demir atan Kifisia ile 1-1 berabere kalan Panathinaikos'ta taraftarlar, başkan ve teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 12:42
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Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta istenilen performans sergilenemiyor. Yunanistan Kupası'nda PAOK karşısında penaltılarla finale yükselen Panathinaikos'un futbol olarak beklenilen düzeyde olmaması medyanın ve basının tepkilerine neden oldu.

Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

Yunanistan Süper Ligi'nde son sıradaki Kifisia ile karşılaşan Panathinaikos 1-0 önde götürdüğü maçta 10 kişi kaldı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Panathinaikos taraftarları maçın hemen ardından kulüp başkanı Alafoussos'a ve Fatih Terim'e tepki gösterdi ve tecrübeli teknik adamın gönderilmesi yönünde tepkiler çoğaldı.

Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

Yunan medyası da Fatih Terim'in Panathinaikos'unu yerden yere vurdu. Haberlerde son dönemdeki performansların hayal kırıklığına neden olduğu vurgulandı.

Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

TARAFTAR İSYAN ETTİ: TERİM'İ GÖNDERİN
Milliyet'in derlediği habere göre; Panathinaikos taraftarları Kifisia maçının ardından yaşanılan puan kaybına sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Kulüp başkanı Yiannis Alafouzos ve teknik direktör Fatih Terim "yeşil" öfkenin hedefinde yer alan isimlerin başında geldi.

Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

Panathinaikos taraftarlarının birçoğu "Lig zaten bitti" yorumları yaparken bazı taraftarlar ise ironik bir şekilde "Bu zaten Ivan Jovanovic'in suçu" yorumlarında bulundu.

Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

Panathinaikoslu bazı taraftarlar Alafouzos'un Terim'i gönderip Jovanovic'i şansı varken geri getirmesini isterken bazıları ise başkan ve Terim'in aynı anda istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

YUNAN BASINI DA ÇOK SERT ELEŞTİRDİ!
Panathinaikos'un Kifsia ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Yunan basını da Yeşiller için sert eleştirilerde bulundu. Sport 24'te yer alan haberde "Panathinaikos şampiyonluk yarışında kendi kendini deviriyor" başlığını kullandı.

Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

Haberde "Panathinaikos'un Kifisia karşısındaki büyük hatası, Terim'le başlayıp oyuncularla biten kabul edilemez zihniyet ve rakipleri bir fazla oynarken Yeşillerin kabul edilemez, "rahat" görüntüsü." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

Fatih Terim'in bu futbol zihniyetiyle Panathinaikos'ta başarılı olmasının mümkün olmadığı belirtilen haberde "Kimse için bir mazeret yok. Terim basın toplantısında "Playofflarda düzeltiriz" diyerek iyimser bir hava estirmeye çalışmış olabilir ama bu görüntü ve bu rahat ruh haliyle Panathinaikos herhangi bir rakibini yenemez bile." denildi.

Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

Sportime ise 'Terim'den endişe verici hareketler" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde "Panathinaikos kötü bir dönemden geçiyor ve teknik direktör takımının performansıyla uyumsuzluk yaşıyor. Fatih Terim bir sorun. "Yonca" bir hafta içinde taraftarlarıyla birlikte kimseyi yenemedi.

Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

Önce Lamia ile berabere kaldılar, ardından PAOK'u penaltılarla elediler ve Kifsia karşısında beraberlik aldılar. Üç maçın hiçbirinde Panathinaikos olması gerektiği gibi değildi." denildi.

Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

Fatih Terim'in maç sonu açıklamalarının rahatsızlık uyandırdığı ifade edilen haberde "Bunun en iyi örneği lig sonuncusuna karşı oynadığımız maçta "maçı domine ettik" demesi. Hem de takımının üretmekte zorlandığı bir dönemde. Ve bu onun açıklamalarıyla uyuşmayan ilk görüntü değildi." denildi.

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