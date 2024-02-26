Yunanistan'da dev kriz! "Fatih Terim gönderilsin"

YUNAN BASINI DA ÇOK SERT ELEŞTİRDİ! Panathinaikos'un Kifsia ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Yunan basını da Yeşiller için sert eleştirilerde bulundu. Sport 24'te yer alan haberde "Panathinaikos şampiyonluk yarışında kendi kendini deviriyor" başlığını kullandı.

Fatih Terim'in bu futbol zihniyetiyle Panathinaikos'ta başarılı olmasının mümkün olmadığı belirtilen haberde "Kimse için bir mazeret yok. Terim basın toplantısında "Playofflarda düzeltiriz" diyerek iyimser bir hava estirmeye çalışmış olabilir ama bu görüntü ve bu rahat ruh haliyle Panathinaikos herhangi bir rakibini yenemez bile." denildi.