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Okan Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1'lik skorla mağlup olarak turnuvada veda etti. Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 01:53 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 01:59
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Okan Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık!

Temsilcimiz Galatasaray sahasında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında Sparta Prag'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılarda Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"RAKİBİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

İlk yarı daha iyiydik. 1-0 sonrası 1-1'i yakaladık. Pozisyonlarımız var. Ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık. Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar.

"YENİLGİNİN SORUMLUSU BENİM"

Takım olarak kaybettik. Bunun en büyük sorumlusu da hoca olarak benim. Sadece belli oyuncular, belli mevkiler üstünden görmemek lazım. Birçok mevki kötü oynadı bugün. Boey son günlerde ayrıldı. Beklemiyorduk. Yerine transfer yaptık ama sakatlandı. Köhn'ü ligde kullanabiliyoruz. Bugün ilk yarıda çok sıkıntı yaşamadık ama ikinci yarı Kaan'ın da sakat oynaması onu zorluyor. Kenardan takviye yapamadık. Takım halinde kaybettik.

ÇEKYALI GAZETECİLERE TEPKİ

Okan Buruk basın toplantısında Çekyalı gazetecilere tepki gösterdi:

"Sizi alalım buraya isterseniz siz konuşun. Sussunlar da konuşalım."

"BİZİM İÇİN KÖTÜ BİR GÜNDÜ"

"Bireysel performansların kötü olacağı durumda değildik. Burada moralli geldik. Son Ankaragücü maçında herkesin bireysel performansı yüksekti. Bu maçta iyi değildik, bazen bu olabiliyor. Oyunu oturtamamaktan olabilir. Her oyuncuma güveniyorum ve bundan sonra da en iyisini yapacaklarını biliyorum. Bizim için kötü bir gündü. 10 kişi kalmak, en kritik nokta oldu. 11'e 11'de iyi oynamasanız bile sonuna kadar götürebilirdik. Eksik kaldık ve bu kötü oyunumuzla birleşti, elenmemizin sebebi bu oldu."

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