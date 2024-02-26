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Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer listesini hazırlayan sarı-kırmızılılarda veda edilecek oyuncular da belirlenmeye başladı. Ara transfer döneminde kadroya katılan o ismin sezon sonunda takımdan ayrılmasına karar verildi. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:36
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Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenerek şok yaşayan sarı-kırmızılılarda gözler kalan 3 kupaya çevrilmiş durumda.

Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Fenerbahçe ile 7 Nisan'da Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak olan Cimbom, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu 3 kupayla tamamlamak istiyor.

Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun planlamalarına da şimdiden başladı.

Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Bek sorununu çözmek için harekete geçen yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile koordineli bir operasyon yürütüyor.

Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Transfer listesini hazırlayan teknik heyet, sezon sonu hedefteki yıldızlarla temaslarda bulunacak.

Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Yeni transferler için kolları sıvayan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler hakkında da kararlar alınıyor.

Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

SERGE AURIER AYRILIYOR!
Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişili sağ bek Serge Aurier yol ayrımına geldi.

Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray ile sözleşme imzaladığı günden beri henüz sahaya çıkamayan deneyimli oyuncu sezon sonu büyük ihtimal takımdan ayrılacak.

Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Transfer edilirken de "geçici çözüm" olarak görülen Aurier'in sakatlık sürecinin de bu kararda etkili olduğu belirtildi.

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