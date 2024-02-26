Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!
Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer listesini hazırlayan sarı-kırmızılılarda veda edilecek oyuncular da belirlenmeye başladı. Ara transfer döneminde kadroya katılan o ismin sezon sonunda takımdan ayrılmasına karar verildi. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...
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Çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun planlamalarına da şimdiden başladı.
Bek sorununu çözmek için harekete geçen yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile koordineli bir operasyon yürütüyor.
Transfer listesini hazırlayan teknik heyet, sezon sonu hedefteki yıldızlarla temaslarda bulunacak.
Yeni transferler için kolları sıvayan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler hakkında da kararlar alınıyor.
SERGE AURIER AYRILIYOR!
Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişili sağ bek Serge Aurier yol ayrımına geldi.
Galatasaray ile sözleşme imzaladığı günden beri henüz sahaya çıkamayan deneyimli oyuncu sezon sonu büyük ihtimal takımdan ayrılacak.
Transfer edilirken de "geçici çözüm" olarak görülen Aurier'in sakatlık sürecinin de bu kararda etkili olduğu belirtildi.
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