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Duran topta bir usta

Galatasaray penaltılar hariç son 13 maçta 8 duran top golü attı. Sarı-kırmızılılar bu kategoride çok farklı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Duran topta bir usta

G.Saray, Sparta Prag'a yenilerek Avrupa'dan elendi. Bu maçta Cimbom'un kaydettiği tek gol yine duran toptan geldi. Galatasaray bu sezon yaptığı özel çalışmalarla bu alanda rakiplerine göre ciddi bir avantaja sahip. Sarıkırmızılılar, Konyaspor maçında bu yana tüm kulvarlardaki 13 karşılaşmada tam 8 duran top golü buldu. Sarı-kırmızılıların hocası böylece maçların kilidini çok daha kolay açmaya başladı. Galatasaray'ın bu başarısında ceza alanı içinde doğru yerleşim, doğru hareketlenme kadar yapılan orta kalitesi de önemli yer tutuyor. Özellikle Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in hareketlendirdiği duran toplar Cimbom için büyük bir avantaj haline geliyor.

POPESCU'YU SOLLADI

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'daki 2. sezonunda rakip ağları 9 defa sarsmış oldu. Böylece 4 sezon sarı-kırmızılı formayı taşıyan ve UEFA Kupası'nı getiren penaltıyı atan Gheorghe Popescu'yu sollamış oldu. Sparta Prag'a karşı Aslan'ın tek sayısını kaydeden tecrübeli savunma oyuncusu maç skoru 4-1 olunca golüne fazla sevinemedi.

GOL VE ASİST LİSTESİ

Abdülkerim: 1 gol

Demirbay: 1 gol, 2 asist

Barış Alper: 1 gol

Nelsson: 1 gol

Kerem: 1 gol

Davinson: 1 gol, 1 asist

Abdülkerim: 2 gol

Mertens: 2 asist

Icardi: 1 asist

Eyüp: 1 asist

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