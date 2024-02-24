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Simge Sağın'dan Icardi ve Wanda Nara sözleri!

Son dakika haberleri... Ünlü şarkıcı Simge Sağın, katıldığı bir basın toplantısında Icardi'yle ilgili gelen bir soru üzerine, "Eşi Wanda Nara benden rahatsız olup kıskanmıyordur, aksine çok seviyordur." yanıtını verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 14:20
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Simge Sağın'dan Icardi ve Wanda Nara sözleri!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısının sahibi Simge Sağın, katıldığı bir basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Milliyet'te yer alan habere göre ünlü şarkıcı Sağın, Icardi ve eşi Wanda Nara ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri, 'Yakışıklım' parçası ona söylenmeli zaten. Gerçi Icardi için ne söylense az. Hem başarılı hem karakterli biri. Eşi Wanda Nara benden rahatsız olup kıskanmıyordur, aksine çok seviyordur.

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