TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...
Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Çekya ekibinde forma giyen Angelo Preciado, eşleşmeye damga vuran isim oldu. Her iki maçta da gol atmayı başaran Ekvadorlu futbolcu, performansıyla dikkat çekti. Sezon sonu için sağ bek arayışlarına başlayan Cimbom, Angelo Preciado'nun peşine düştü. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Skor 1-1 durumdayken Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesi sonrası kalesinde üst üste goller gören Cimbom, büyük bir şok yaşadı.
Sparta Prag'da forma giyen Ekvadorlu sağ bek Angelo Preciado, eşleşmenin iki maçında da gösterdiği performansla beğeni topladı.
Her iki maçta da birer gol atmayı başaran Preciado, tüm dikkatleri üzerine çekti. Tempolu futboluyla göze çarpan Angelo Preciado, sezon sonu için Galatasaray'ın radarına girdi.
PRECIADO LİSTEYE YAZILDI!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Preciado'yu sağ bek listesine şimdiden yazdı.
Sarı-kırmızılı teknik heyet ve scout ekibi, sezon sonuna kadar Ekvadorlu oyuncuyu yakından takip edecek.
AURIER'DE BELİRSİZLİK VAR!
Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Serge Aurier konusunda belirsizlik yaşandığı ifade edildi.
Galatasaray'ın sağ bek konusunda işini sağlama almak istediği ve Preciado'yu önemli bir hedef olarak belirlediği kaydedildi.
Bu sezon Sparta Prag formasıyla 17 resmi maçta forma giyen Angelo Preciado, hücuma verdiği katkıyla dikkat çekiyor.
Sık sık yaptığı bindirmelerle göze çarpan 26 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Ekvadorlu oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 36 maçta forma giydi.
Başarılı sağ bek, orta sahanın sağı ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor.
Angelo Preciado'nun güncel piyasa değeri 3.3 milyon euro olarak gösteriliyor.
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