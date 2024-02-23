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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Çekya ekibinde forma giyen Angelo Preciado, eşleşmeye damga vuran isim oldu. Her iki maçta da gol atmayı başaran Ekvadorlu futbolcu, performansıyla dikkat çekti. Sezon sonu için sağ bek arayışlarına başlayan Cimbom, Angelo Preciado'nun peşine düştü. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 17:00
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

UEFA Avrupa Ligi'nden elenmenin şokunu yaşayan Galatasaray'dan gündem yaratan bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar, play-off turundaki rakibi Sparta Prag'da forma giyen yıldız oyuncu için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Cimbom, son 16 play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

İlk maçta rakibini RAMS'ta ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmayı başardı. Rövanşı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Avrupa defterini kapattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Skor 1-1 durumdayken Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesi sonrası kalesinde üst üste goller gören Cimbom, büyük bir şok yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Sparta Prag'da forma giyen Ekvadorlu sağ bek Angelo Preciado, eşleşmenin iki maçında da gösterdiği performansla beğeni topladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Her iki maçta da birer gol atmayı başaran Preciado, tüm dikkatleri üzerine çekti. Tempolu futboluyla göze çarpan Angelo Preciado, sezon sonu için Galatasaray'ın radarına girdi.


TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

PRECIADO LİSTEYE YAZILDI!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Preciado'yu sağ bek listesine şimdiden yazdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve scout ekibi, sezon sonuna kadar Ekvadorlu oyuncuyu yakından takip edecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

AURIER'DE BELİRSİZLİK VAR!
Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Serge Aurier konusunda belirsizlik yaşandığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın sağ bek konusunda işini sağlama almak istediği ve Preciado'yu önemli bir hedef olarak belirlediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Bu sezon Sparta Prag formasıyla 17 resmi maçta forma giyen Angelo Preciado, hücuma verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Sık sık yaptığı bindirmelerle göze çarpan 26 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Ekvadorlu oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 36 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Başarılı sağ bek, orta sahanın sağı ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Angelo Preciado'nun güncel piyasa değeri 3.3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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