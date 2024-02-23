TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda...

Sparta Prag'da forma giyen Ekvadorlu sağ bek Angelo Preciado, eşleşmenin iki maçında da gösterdiği performansla beğeni topladı.

Her iki maçta da birer gol atmayı başaran Preciado, tüm dikkatleri üzerine çekti. Tempolu futboluyla göze çarpan Angelo Preciado, sezon sonu için Galatasaray'ın radarına girdi.

