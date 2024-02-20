Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistik
Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımdaki en uzun süren galibiyet serisine ulaşan isim konumunda. Buruk yönetimindeki Cimbom, bu istatistikle Avrupa devlerini de geride bıraktı. İşte detaylar...
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OKAN BURUK REKORUNU GELİŞTİRDİ!
Son olarak iç sahada Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, iç sahada üst üste 16. galibiyetini aldı.
Buruk, bu yakaladığı seriyle sarı-kırmızılı takımın tarihinde iç sahada en uzun süre galibiyet serisi yakalayan teknik direktör rekorunu geliştirdi.
AVRUPA TAKIMLARINI DA SOLLADI!
Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, iç sahadaki başarısıyla Avrupa devlerini de solladı.
Cimbom, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iç sahada devam eden en uzun galibiyet serisine sahip takım konumunda.
Taraftarları önünde oynadığı üst üste 16 maçtan galibiyetle ayrılan Aslan, önemli kulüpleri geride bıraktı.
Galatasaray'ı 7 galibiyet serisiyle Inter ve Liverpool takip ediyor.
Leverkusen, Bayern Münih, Atalanta ve Nice ise üst üste 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.
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