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Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistik

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımdaki en uzun süren galibiyet serisine ulaşan isim konumunda. Buruk yönetimindeki Cimbom, bu istatistikle Avrupa devlerini de geride bıraktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 09:45
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Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistik

Yeniden şampiyonluğun en büyük favorisi konuma gelen Galatasaray sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın da zirvesinde...

Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistik

Sarı-kırmızılılar özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistik

Evinde bileği bükülmeyen Cimbom, üst üste oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistik

OKAN BURUK REKORUNU GELİŞTİRDİ!
Son olarak iç sahada Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, iç sahada üst üste 16. galibiyetini aldı.

Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistik

Buruk, bu yakaladığı seriyle sarı-kırmızılı takımın tarihinde iç sahada en uzun süre galibiyet serisi yakalayan teknik direktör rekorunu geliştirdi.

Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistik

AVRUPA TAKIMLARINI DA SOLLADI!
Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, iç sahadaki başarısıyla Avrupa devlerini de solladı.

Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistik

Cimbom, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iç sahada devam eden en uzun galibiyet serisine sahip takım konumunda.

Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistik

Taraftarları önünde oynadığı üst üste 16 maçtan galibiyetle ayrılan Aslan, önemli kulüpleri geride bıraktı.

Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistik

Galatasaray'ı 7 galibiyet serisiyle Inter ve Liverpool takip ediyor.

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