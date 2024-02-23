Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu
Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, rakibine 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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Okan Buruk'un takımının oyunun üç ihtimalinden ikisi cebindeydi, olmadı… Olmaması için de G.Saray kendi cephesinde yeteri kadar sebep biriktirip gelmişti bu tura.
İki beki olmadan çengelli iğne ile tutturulmuş adamlarla S.Prag gibi yeteneği belki tartışmalı ama sert bir rakip karşısında iki maçı da yarım saat 10 kişi oynamanın da yükü eklenince Avrupa'ya veda mektubu yazıldı.
Dün ilk golün ardından Abdülkerim'in smacı sonrasında oyunu tuttuğunda Buruk'un takımı rakip affetmemeliydi. Sanchez ve Abdülkerim'in alkışlık oyunları yetmedi.
Kerem'in ilk yarıda 6 ikili mücadeleyi kaybetmesi, yenilenler kadar rakibin kaçırdıklarındaki basit pas hataları, top kayıpları Buruk'a bu sezon deplasmanda en ağır mağlubiyeti yaşattı.
Zaha-Icardi-Tete ile bağlantının koptuğu, Sergio'nun orta sahada tek kaldığı dakikalarda Buruk bütün kurşunlarını sıkmıştı ama vedanın sorumlusu iki beki bu tura yetiştiremeyen yönetimin yaptığı harakiridir…
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