Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu

Okan Buruk'un takımının oyunun üç ihtimalinden ikisi cebindeydi, olmadı… Olmaması için de G.Saray kendi cephesinde yeteri kadar sebep biriktirip gelmişti bu tura.

İki beki olmadan çengelli iğne ile tutturulmuş adamlarla S.Prag gibi yeteneği belki tartışmalı ama sert bir rakip karşısında iki maçı da yarım saat 10 kişi oynamanın da yükü eklenince Avrupa'ya veda mektubu yazıldı.