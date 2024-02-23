Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu

Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, rakibine 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 09:21
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Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu

BÜLENT TİMURLENK - ÇENGELLİ İĞNE ADAMLAR

Bireysel sporlarda son şampiyon bir sonraki yarışın, maçın favorisidir ama kağıt üzerinde. Ünvanı senden almak isteyenler, senden daha iyi olmak için çok çalışmış, sen ise en az şampiyon olduğun gün kadar iyi olmak zorundasındır.

Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu

Takım sporlarında ünvanı korumak bundan çok daha zorlu, gün gelir bir kişi yakar takımı. G.Saray, ligin son şampiyonu olarak ünvanını koruma peşinde iyi bir sezon geçiriyor.

Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu

Avrupa Ligi'nde ise eliminasyon turunda ilk maçı 3-2 bitirmek size 7 günlüğüne 'kazanan' ünvanını veriyordu. İşte bireysel sporlardan fark burada.

Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu

Okan Buruk'un takımının oyunun üç ihtimalinden ikisi cebindeydi, olmadı… Olmaması için de G.Saray kendi cephesinde yeteri kadar sebep biriktirip gelmişti bu tura.

Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu

İki beki olmadan çengelli iğne ile tutturulmuş adamlarla S.Prag gibi yeteneği belki tartışmalı ama sert bir rakip karşısında iki maçı da yarım saat 10 kişi oynamanın da yükü eklenince Avrupa'ya veda mektubu yazıldı.

Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu

Dün ilk golün ardından Abdülkerim'in smacı sonrasında oyunu tuttuğunda Buruk'un takımı rakip affetmemeliydi. Sanchez ve Abdülkerim'in alkışlık oyunları yetmedi.

Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu

Kerem'in ilk yarıda 6 ikili mücadeleyi kaybetmesi, yenilenler kadar rakibin kaçırdıklarındaki basit pas hataları, top kayıpları Buruk'a bu sezon deplasmanda en ağır mağlubiyeti yaşattı.

Bülent Timurlenk'ten Sparta Prag - Galatasaray maçı yorumu

Zaha-Icardi-Tete ile bağlantının koptuğu, Sergio'nun orta sahada tek kaldığı dakikalarda Buruk bütün kurşunlarını sıkmıştı ama vedanın sorumlusu iki beki bu tura yetiştiremeyen yönetimin yaptığı harakiridir…

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