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Okan Buruk'tan tarihi rekor
Ankaragücü deplasmanından da galibiyetle ayrılan Okan Buruk, uzun yıllar Fatih Terim'in elinde olan önemli rekoru da kırdı. 1.5 sezonda toplamda Süper Lig'de 62 maça çıkan Okan Buruk, 50 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak müthiş bir puan ortalaması tutturdu. Ayrıca Süper Lig tarihinde bir takımın başında 50 galibiyete en az maçta (62 maç) ulaşan teknik direktör olmayı başardı. Daha önce rekor 70 maçla Terim'deydi.
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