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"Böyle bir kadro görmedim"
Galatasaray'ın etkili futbolu Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan da övgü aldı. 3-0 biten karşılaşmayla ilgili genç çalıştırıcı, "Galatasaray, ilk 15 dakikada bize baskı kurdu. Bayern Münih karşısında yaptıkları gibi bize karşı da merkezde çok üstün oynadılar. Galatasaray cidden ligin çok üstünde kadrosu var. Belki de gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Oyuncu olarak da teknik direktör olarak da böyle üstün bir kadro görmemiştim" dedi.
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