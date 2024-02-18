GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?

İlk 11'e adını monte ettiremeyen Fildişili yıldız, skor bakımından verimli bir sezon geçirse de oyuna katkı açısından teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremedi.

Akşam'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre, devre arasında West Ham ve Aston Villa'nın Zaha için bir girişim yaptığını ancak başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı.