GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha'nın, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürülüyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR
Fildişili futbolcunun eski kulübü Crystal Palace başta olmak üzere; West Ham ve Aston Villa'nın ara transfer döneminde Zaha'yı kadrosuna katmak istediği belirtilen haberde, oyuncunun yarım dönemde Galatasaray'dan ayrılmak istememesi sebebiyle bu gelişmenin yaşanmadığı belirtildi.
31 yaşındaki Fildişili futbolcu, ilk 11'deki yerinin garanti olmamasından dolayı memnun değil. Ayrıca 90 dakikayı tamamlayamamaktan dolayı şikayetçi.
MALİYETİ 15 MİLYON EURO
Fildişili yıldız, sezon başında Galatasaray'la 4.35 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat imzalamıştı. 2.3 milyon euro da imza ücreti mevcut.
Zaha sözleşmeyi tamamlaması halinde sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 15 milyon euro olacak. Başarı bonuslarıyla birlikte bu rakam daha da artıyor.
31 karşılaşmada toplam bin 758 dakika süre bulan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Tecrübeli kanat oyuncusunun 5 aylık süreçte piyasa değeri 23 milyondan 17 milyon euro'ya düştü.
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