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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha'nın, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürülüyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 09:29
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?

Sezon başında Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirip Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha'nın Türkiye macerası istediği gibi geçmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?

İlk 11'e adını monte ettiremeyen Fildişili yıldız, skor bakımından verimli bir sezon geçirse de oyuna katkı açısından teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?

Akşam'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre, devre arasında West Ham ve Aston Villa'nın Zaha için bir girişim yaptığını ancak başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Fildişili futbolcunun eski kulübü Crystal Palace başta olmak üzere; West Ham ve Aston Villa'nın ara transfer döneminde Zaha'yı kadrosuna katmak istediği belirtilen haberde, oyuncunun yarım dönemde Galatasaray'dan ayrılmak istememesi sebebiyle bu gelişmenin yaşanmadığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?

31 yaşındaki Fildişili futbolcu, ilk 11'deki yerinin garanti olmamasından dolayı memnun değil. Ayrıca 90 dakikayı tamamlayamamaktan dolayı şikayetçi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?

MALİYETİ 15 MİLYON EURO

Fildişili yıldız, sezon başında Galatasaray'la 4.35 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat imzalamıştı. 2.3 milyon euro da imza ücreti mevcut.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?

Zaha sözleşmeyi tamamlaması halinde sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 15 milyon euro olacak. Başarı bonuslarıyla birlikte bu rakam daha da artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?

31 karşılaşmada toplam bin 758 dakika süre bulan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaha sezon sonunda yolcu mu?

Tecrübeli kanat oyuncusunun 5 aylık süreçte piyasa değeri 23 milyondan 17 milyon euro'ya düştü.

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