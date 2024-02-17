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Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılıların Ankara kafilesi belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 16:21 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 16:41
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Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve maçın oynanacağı Ankara'ya hareket etti.

Sarı-kırmızılıların 22 kişilik MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu da belli oldu. Hafif ağrıları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Tanguy Ndombele riske edilmemek için kamp kadrosunda yer almadı. Sakatlıkları devam eden Hakim Ziyech ve Serge Aurier de için kadroda bulunmuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ankaragücü müsabakası kamp kadrosuna aldığı futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman ve Carlos Vinicius."

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