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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den sessiz isyan! Moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray konuk ettiği Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek avantajın sahibi oldu. Sarı kırmızılılara 90. dakikada galibiyeti getiren Mauro Icardi'nin üzgün hali dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşları sevinirken Arjantinli yıldızı soyunma odasına gitti. Sosyal medyadan paylaşım yapmadı. Icardi'nin moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den sessiz isyan! Moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Sparta Prag maçının 90+1. dakikasında galibiyet golüne imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den sessiz isyan! Moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı

Yıldız golcü, galibiyet golünü atmasına rağmen keyifsizdi. Gol sonrası taraftarlara kulağını gösterdi ancak enerjisi düşüktü.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den sessiz isyan! Moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı

Attığı son dakika golüyle geceye damga vuran Icardi, maç sonu ise dikkat çeken bir hareket yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den sessiz isyan! Moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı

Arjantinli yıldız son düdükle birlikte tebrikleri kabul ederken, direk soyunma odasına gitti. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan golcü ismin galibiyet sonrası herhangi bir paylaşımda bulunmaması çok konuşuldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den sessiz isyan! Moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı

BURUK ÖZEL GÖRÜŞECEK
Icardi'nin son zamanlarda yapılan eleştirilere bu şekilde cevap verdiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den sessiz isyan! Moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı

Icardi'nin tavırlı hareketlerinin nedeni belli oldu. Tecrübeli oyuncu, kötü oynadığı ve gol atamadığı dönemlerde sosyal medyadan çok eleştiri alıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den sessiz isyan! Moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı

Eşi Wanda Nara ve ailesinin isminin bu eleştirilerde geçmesi onu rahatsız etti. Bir başka neden ise Icardi'nin eskisi kadar arkadaşlarından servis alamaması...

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den sessiz isyan! Moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı

Arjantinli golcü, bazı takım arkadaşlarından yeteri kadar pas alamadığını düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den sessiz isyan! Moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı

Takvim'de yer alan habere göre; morali bozuk olan Icardi ile Okan Buruk'un özel bir görüşme yapması bekleniyor.

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