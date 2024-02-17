GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den sessiz isyan! Moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray konuk ettiği Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek avantajın sahibi oldu. Sarı kırmızılılara 90. dakikada galibiyeti getiren Mauro Icardi'nin üzgün hali dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşları sevinirken Arjantinli yıldızı soyunma odasına gitti. Sosyal medyadan paylaşım yapmadı. Icardi'nin moral bozukluğunun sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Arjantinli yıldız son düdükle birlikte tebrikleri kabul ederken, direk soyunma odasına gitti. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan golcü ismin galibiyet sonrası herhangi bir paylaşımda bulunmaması çok konuşuldu.
BURUK ÖZEL GÖRÜŞECEK
Icardi'nin son zamanlarda yapılan eleştirilere bu şekilde cevap verdiği iddia edildi.
Icardi'nin tavırlı hareketlerinin nedeni belli oldu. Tecrübeli oyuncu, kötü oynadığı ve gol atamadığı dönemlerde sosyal medyadan çok eleştiri alıyordu.
Eşi Wanda Nara ve ailesinin isminin bu eleştirilerde geçmesi onu rahatsız etti. Bir başka neden ise Icardi'nin eskisi kadar arkadaşlarından servis alamaması...
Arjantinli golcü, bazı takım arkadaşlarından yeteri kadar pas alamadığını düşünüyor.
Takvim'de yer alan habere göre; morali bozuk olan Icardi ile Okan Buruk'un özel bir görüşme yapması bekleniyor.
Icardi, Süper Lig'de bu sezon 22 maçta görev aldı. 13 kez fileleri havalandırdı. 6 asist yaptı. Süper Lig'de son 3 maçtır gol atmayı başaramıyor.
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