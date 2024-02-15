Kükreme zamanı

Avrupa Fatihi Galatasaray yine tarihi bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bugün Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta 20.45'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği maçta Galatasaray, Prag'ta oynanacak rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.

RAKİBE KORKU SALACAKLAR

Sparta Prag karşısında Galatasaray'ın en büyük silahı kuşkusuz yine taraftarları olacak. Maç biletleri satışa çıktıktan 5 saniye sonra tükendi ve bugün Rams Park'ta yine 50 bin taraftar olacak ve tribün şovlarıyla takımlarına destek olacak, rakibe korku salacaklar. Taraftarıyla adeta bütünleşen Cimbom sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan Aslan, sadece Bayern'e yenildi.

GALATASARAY 6, SPARTA PRAG 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, 25. haftası geride kalan Süper Lig'de 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Son 6 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, topladığı 66 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider ünvanını taşıyor. Sparta Prag ise Çekya Ligi'nde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Son 7 maçını kazanan başkent Prag temsilcisi, 53 puanla en yakın takipçisi Slavia Prag'ın 5 puan önünde ilk sırada bulunuyor.

5. RANDEVU

Galatasaray ile Sparta Prag, Avrupa kupalarında bugüne kadar 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya ekibi de 2 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray 4 gol atarken, Prag ise 7 gol kaydetti.

ÇEKYA TAKIMLARIYLA 8 KARŞILAŞMA YAPTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Çekya temsilcileri ile 8 resmi maça çıktı. Cimbom; Banik Ostrava, Sparta Prag ve Mlada Boleslav ile oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

HAYDİ ARTIK ICARDI

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olarak Arjantinli Mauro İcardi yer alıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarında ve elemelerinde 5 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon 30 maçta 16 gol, 7 asist üretti. Son haftalarda durgun görünen İcardi'den Sparta Prag maçında patlama yapması bekleniyor.

SPARTA PRAG'DA TANIDIK İSİM

Çekya temsilcisinde Türk futbolunun yakından tanıdığı David Pavelka top koşturuyor. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da 2016-2020 arasında forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 3,5 sezondur Sparta Prag'ta mücadele ediyor. Galatasaray'a karşı tamamı ligde 7 maça çıkan Çek futbolcu, 3 galibiyet, 4 yenilgi gördü.

SERGE AURIER İŞ BAŞI YAPACAK

Kaptanı olduğu Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan yeni transfer Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bugün ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek. Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu turnuvanın finalinde Nijerya'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ülkesinin formasını terleten yeni transfer Aurier, organizasyon sonrasında Türkiye'ye gelerek takımla çalışmalara başladı.

KÖHN FORMA GİYEMEYECEK

Sezon başında UEFA'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapabilen Galatasaray, takımdan ayrılan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu'nun yerine Vinicius, Aurier ve Berkan'ı listeye ekledi. UEFA'ya bildirim yapılmasından sonra transferi gerçekleşen Köhn, Avrupa kadrosu dışında kaldı. Genç futbolcu Eyüp Aydın da sahada yer alamayacak.

AVRUPA'DA 315. MAÇ

Galatasaray Avrupa kupalarında bugüne kadar 314 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan mücadelelerde Cimbom, rakip fileleri 423 kez havalandırırken, kalesinde ise 466 gol gördü.

İŞTE GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Sparta Prag: Jensen, Preciado, Sorensen, Kairinen, Karabec, Birmancevic, Qazim Laci, Panak, Rynes, Krejci, Kuchta

ŞAMPİYONLAR KAPIŞACAK

Galatasaray ve Sparta Prag geçen sezon liglerinde şampiyonluk sevinci yaşadı ve adını Avrupa'ya yazdırdı. Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi elemelerinden başladı. Adını gruplara yazdıran sarı-kırmızılı ekip, topladığı 5 puanla Avrupa Ligi'ne kalmayı başardı. Sparta Prag ise Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Kopenhag'a kaybetti. Avrupa Ligi macerasına playoff'lardan başlayan Çekya temsilcisi grupda topladığı 10 puanla ikinci oldu ve son 16 turu için playoff oynamaya hak kazandı.