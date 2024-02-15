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Cedric Bakambu'dan Galatasaray'a veda paylaşımı!

Galatasaray'dan ayrılan Cedric Bakambu, ara transfer döneminde İspanyol ekibi Real Betis'in yolunu tuttu. Kongolu yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 19:29 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 19:30
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Cedric Bakambu'dan Galatasaray'a veda paylaşımı!

Galatasaray'dan İspanyol ekibi Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu, sarı kırmızılı kulup için veda mesajı yayımladı.

Cedric Bakambu yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray. Taraftarlara, çalışanlara ve takım arkadaşlarıma... Bana her zaman iyi davrandınız ve sevgi gösterdiniz." dedi.

Bakambu ayrıca, "Elbette daha fazlasını yapmak, daha fazla oynamak ve sizi gururlandırmak isterdim. Galatasaray'da geçirdiğim zamanı sevgiyle hatırlayacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cedric Bakambu kış transfer döneminde 5+5 milyon euroya İspanyol ekibine transfer oldu.

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