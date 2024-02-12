Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak
Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasında 10 numara hamlesi yapmayan sarı kırmızılılar bu bölge için sezon sonu 3 oyuncuyla masaya oturacak. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-kırmızılı yönetim şimdiden hazırlıklara başladı.
Listede yer alan Kamada, Eriksen ve Lo Celso ile anlaşma sağlanamadı.
Üç oyuncu ve kulüpleriyle yaz transfer döneminde yeniden masaya oturulacak.
Galatasaray ara transfer döneminde 10 numara transferini bitiremedi.
Teknik direktör Okan Buruk'un 10 numara adayları içinde Daichi Kamada, Christian Eriksen ve Lo Celso öne çıkarken bu oyuncular ve kulüpleriyle anlaşma sağlanamadı.
Manchester United, Eriksen için teklife açıktı.
Ancak Galatasaray maaşının yüzde 80'nin İngiliz ekibi tarafından ödenmesini isteyince transfer gerçekleşmedi.
Lo Celso için Tottenham'a bonservis bedeli ödemek istenmedi.
Kamada içinse Lazio 10 milyon euro'dan taviz vermedi.
Mertens'i on numarada kullanan ve oldukça memnun olan Okan Buruk bir yandan da Sergio Oliveira'nın dönüşünü bekliyor.
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