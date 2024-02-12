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Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasında 10 numara hamlesi yapmayan sarı kırmızılılar bu bölge için sezon sonu 3 oyuncuyla masaya oturacak. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i konuk etti.

Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Sarı kırmızılılar Barış Alper Yılmaz ve Mertens'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar diğer yandan transfer için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Sarı-kırmızılı yönetim şimdiden hazırlıklara başladı.

Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Listede yer alan Kamada, Eriksen ve Lo Celso ile anlaşma sağlanamadı.

Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Üç oyuncu ve kulüpleriyle yaz transfer döneminde yeniden masaya oturulacak.

Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Galatasaray ara transfer döneminde 10 numara transferini bitiremedi.

Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Teknik direktör Okan Buruk'un 10 numara adayları içinde Daichi Kamada, Christian Eriksen ve Lo Celso öne çıkarken bu oyuncular ve kulüpleriyle anlaşma sağlanamadı.

Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Manchester United, Eriksen için teklife açıktı.

Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Ancak Galatasaray maaşının yüzde 80'nin İngiliz ekibi tarafından ödenmesini isteyince transfer gerçekleşmedi.

Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Lo Celso için Tottenham'a bonservis bedeli ödemek istenmedi.

Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı! 3 yıldızla masaya oturulacak

Kamada içinse Lazio 10 milyon euro'dan taviz vermedi.

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