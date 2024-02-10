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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan Derrick Köhn sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, yedek kulübesinde yer alan yeni transfer Derrick Köhn hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 18:41
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan Derrick Köhn sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Birincisi tabii ki transfer dönemi kapandığı için mutluyum. Transfer dönemi çok zor teknik direktörler için. Birçok şey var burada. Çok şükür burayı kazasız, belasız geçtik. Düşündüğümüz takviyeleri yaptık. Transferde kimi alırsanız alın garantisi yok ama yaptığımız transferlerinin katkı sağlamasını istiyoruz."

"DERRICK'İ OYUNUN DEVAMINDA DÜŞÜNECEĞİZ"

"2 tane yeni transferimiz kulübede olacak. Derrick'i oyunun devamında düşüneceğiz. Hedefimiz, kazanarak devam etmek. Bu yarış içinde doğru adımlarla ilerliyoruz. Amacımız bugün de kazanarak yola devam etmek."

"ÖNEMLİ BİR SEYİRCİ DESTEĞİ BEKLİYORUZ"

"İki takım da birbirinin ne yapacağını biliyor. Planlarını aşağı yukarı biliyoruz. Başakşehir takımı, son 2 hafta kazanarak geldi. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bugün önemli bir seyirci desteği bekliyoruz. Biz sahaya odaklandık. Onlar da maça konsantre olacak. İnanıyorum ki, maçın sonuna kadar birlikte devam edeceğiz. Başlayan bir 11'imiz var ve devam oyuncular olacak. Çok önemli oyuncularımız var. Oyunun gidişatına göre oyuna dokunuşlar yapmaya çalışacağız. Çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

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