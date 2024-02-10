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Stat krizi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Transfer başta olmak üzere birçok konuda karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez farklı bir konuda karşı karşıya geldi. İki takım arasında stat ve zemin krizi yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Stat krizi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile Eryaman Stadı'nda oynadığı maçtan çok, kötü zemin tartışıldı.

Stat krizi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

18 Şubat'ta aynı statta Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapıp, karşılaşmanın başka bir statta oynanmasını talep edecek.

Stat krizi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Ancak; Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile yine bozuk zeminde oynadığı maçı örnek göstereceği ve Aslan'a bir ayrıcalık tanınmaması gerektiği görüşünü savunduğu gelen haberler arasında.

Stat krizi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Fenerbahçe yetkilileri, olası stat değişikliğinin pozitif ayrımcılığa gireceğini belirtirken, Galatasaray'ın başvurusu sonrası tartışmalar büyüyecek gibi görünüyor.

Stat krizi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Ankaragücü Basın Sözsücü Hüseyin Aytekin, "Stat bakımda. 10 gün sonra zemin düzelecek" dedi.

Stat krizi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı stadın zemindeki bozulmalar, sosyal medyada da büyük tartışma yarattı.

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