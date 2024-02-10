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Galatasaray'da Dries Mertens: Hayalimi gerçekleştirdim

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Dries Mertens, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 21:36
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Galatasaray'da Dries Mertens: Hayalimi gerçekleştirdim

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Kolay bir maç olmadı. Başakşehir iyi oynuyor ve kaliteli oyuncuları var. İki gol attık, bir golümüz sayılmadı. Bulduğumuz gollerden sonra iyi bir şekilde devam ettik."

"Yaşlanınca sahaya oğlunuzla çıkmak bir onur, bir hayalin gerçekleşmesi. Bu hayalimi gerçekleştirdim."

"Galatasaray'da oynamaktan keyif alıyorum. Buraya gelmeden önce bu kadar büyük bir kulübe geldiğimi bilmiyordum. Benimle ilgili söylenenler, kendi adıma büyük gurur."

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