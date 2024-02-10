GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz: Antrenmanlarda ekstra çalışıyorum!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE BARIŞ ALPER'İN SÖZLERİ;

Barış Alper Yılmaz: "Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Çok iyi bir mücadele gösterdik ve maçı kazandık. Taraftarımız maçın başından itibaren bizi çok iyi destekledi. Onlara teşekkür ediyorum. Tek tek bakıyoruz maçlara. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, bugün çok iyi bir mücadele ettik."

"Çok çalışıyorum. Antrenmanlarda bolca ekstra çalışma yapıyorum. Bir ekibim var. Ekibimle maç sonraları pozisyonları analiz ediyoruz. Kendimi geliştirmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.