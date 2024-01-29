Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sacha Boey'den gelen parayla golcü takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar gündemine eski Fenerbahçeli yıldızı aldı. Okan Buruk eski öğnrecisine onay verirken Cimbom'un ocak ayında transferi bitirmesi planlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 10:18
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Zorlu mücadele 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Cimbom rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Okan Buruk'un öğrencileri, Gaziantep FK karşısında kazanarak Fenerbahçe'nin hata yapmasını bekleyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibiyle aynı puanda yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Öte yandan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları da devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Sarı kırmızılılar kış transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Cimbom özellikle Sacha Boey'nin satışından önemli bir kazanç elde etmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Boey'den gelen bonservis ücretini transferlerde kullanma kararı alan Aslan, hedeflediği isimlerle temaslarını artırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Yönetimin transfer dönemi bitene kadar en az 3 takviye yapmayı planladığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Bunun yanı sıra Galatasaray'ın transfer çalışmalarına dair bomba bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Sarı kırmızılıların ara transfer dönemi için çok sürpriz bir yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Cimbom'un, geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe forması giyen o futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

İşte Galatasaray'ın gündemine aldığı o isim...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

CİMBOM'DAN VEDAT MURIQI BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eski forveti Vedat Muriqi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Acil forvet arayışında olan ve Bakambu'yla yollarını ayıracak olan sarı kırmızılıların, 29 yaşındaki golcüyü listesine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

İspanya'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'nin ise Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Muriqi'nin, Galatasaray'dan uzun vadeli sözleşme teklifi gelmesi durumunda kabul edeceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Sarı kırmızılıların ise yıldız ismi ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Yönetimin bu doğrultuda Mallorca'ya 6 aylığına kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Transfere dair gelişmelerin 2-3 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Galatasaray bu transferle birlikte Icardi'nin alternatifi olarak kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmış olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Vedat Muriqi bu sezon İspanya'da 15 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Golcü oyuncu bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Ayrıca 2 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Vedat'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Vedat Muriqi 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2020 yılında 21 milyon Euro bonservis ücretine Lazio'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

1.94 boyundaki santrfor kariyerinde Lazio, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Giresunspor, Teuta ve KS Besa gibi ekiplerde de boy göstermişti.

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