TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sacha Boey'den gelen parayla golcü takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar gündemine eski Fenerbahçeli yıldızı aldı. Okan Buruk eski öğnrecisine onay verirken Cimbom'un ocak ayında transferi bitirmesi planlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
Cimbom rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Okan Buruk'un öğrencileri, Gaziantep FK karşısında kazanarak Fenerbahçe'nin hata yapmasını bekleyecek.
Sarı kırmızılılar, ezeli rakibiyle aynı puanda yer alıyor.
Öte yandan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı kırmızılılar kış transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.
Cimbom özellikle Sacha Boey'nin satışından önemli bir kazanç elde etmişti.
Boey'den gelen bonservis ücretini transferlerde kullanma kararı alan Aslan, hedeflediği isimlerle temaslarını artırdı.
Yönetimin transfer dönemi bitene kadar en az 3 takviye yapmayı planladığı bildirildi.
Transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı kaydedildi.
Bunun yanı sıra Galatasaray'ın transfer çalışmalarına dair bomba bir iddia geldi.
Sarı kırmızılıların ara transfer dönemi için çok sürpriz bir yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü.
Cimbom'un, geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe forması giyen o futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi.
Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği ifade edildi.
İşte Galatasaray'ın gündemine aldığı o isim...
CİMBOM'DAN VEDAT MURIQI BOMBASI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eski forveti Vedat Muriqi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Acil forvet arayışında olan ve Bakambu'yla yollarını ayıracak olan sarı kırmızılıların, 29 yaşındaki golcüyü listesine aldığı iddia edildi.
İspanya'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'nin ise Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Muriqi'nin, Galatasaray'dan uzun vadeli sözleşme teklifi gelmesi durumunda kabul edeceği öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların ise yıldız ismi ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.
Yönetimin bu doğrultuda Mallorca'ya 6 aylığına kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.
Transfere dair gelişmelerin 2-3 gün içinde netleşmesi bekleniyor.
Galatasaray bu transferle birlikte Icardi'nin alternatifi olarak kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmış olacak.
Vedat Muriqi bu sezon İspanya'da 15 maça çıktı.
Golcü oyuncu bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Vedat'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek.
Vedat Muriqi 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2020 yılında 21 milyon Euro bonservis ücretine Lazio'ya transfer olmuştu.
1.94 boyundaki santrfor kariyerinde Lazio, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Giresunspor, Teuta ve KS Besa gibi ekiplerde de boy göstermişti.
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