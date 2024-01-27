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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..."

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Alman devi Bayern Münih, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fransız sağ bek Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Bayern cephesinde teknik direktör Thomas Tuchel'in ardından sportif direktör Christoph Freund da yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 23:03
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..."

Bu sezon yarıştığı üç kulvarda da iddiasını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..."

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusu Sacha Boey'in transferi için Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..."

Bayern, Boey transferi için Galatasaray'a 30 milyon bonservis bedeli ve bonuslar ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..."

Fransız futbolcuysa yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..."

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sacha Boey transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..."

"TRANSFER BİTTİ SAYILIR"

Deneyimli teknik adam "Boey transferi bitti sayılır. Bizim arzumuz Sacha Boey'la sözleşme imzalamak. Bazı şeylere son anda karar verildi. Sağlık kontrolleri devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..."

Tuchel'in ardından Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund da Fransız yıldızın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..."

"BOEY HERHANGİ BİR OYUNCU DEĞİL"

Freund, "Sacha Boey herhangi bir oyuncu değil. Çok istediğimiz bir oyuncuydu. Onu uzun zamandır takip ediyorduk." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..."

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıktı.

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