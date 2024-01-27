GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...

Bayern, Boey transferi için Galatasaray'a 30 milyon Euro bonservis bedeli+bonuslar ödeyecek.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Münih'e giden yıldız futbolcunun, yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.