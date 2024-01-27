GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray ile transferi konusunda anlaşma sağladıkları Sacha Boey'in Alman devine transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Bayern, Boey transferi için Galatasaray'a 30 milyon Euro bonservis bedeli+bonuslar ödeyecek.
Sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Münih'e giden yıldız futbolcunun, yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Boey'in ise Alman devinden yıllık 3 milyon Euro'yu aşan bir maaş alacağı belirtildi.
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, transfer için şehre gelen Sacha Boey ile ilgili konuştu.
"TRANSFER BİTTİ SAYILIR"
Tecrübeli çalıştırıcı, "Boey transferi bitti sayılır. Bizim arzumuz Sacha Boey'la sözleşme imzalamak. Bazı şeylere son anda karar verildi. Sağlık kontrolleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Sky Sport ise Sacha Boey'in 3 Şubat'ta Borussia Mönchengladbach ile oynanacak maçta Bayern Münih formasıyla ilk maçına çıkacağını yazdı.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıktı.
Fransız yıldız, 2 gollük bir performans sergiledi.
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