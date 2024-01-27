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GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray ile transferi konusunda anlaşma sağladıkları Sacha Boey'in Alman devine transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 19:37
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GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey, Alman devi Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...

Bayern, Boey transferi için Galatasaray'a 30 milyon Euro bonservis bedeli+bonuslar ödeyecek.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...

Sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Münih'e giden yıldız futbolcunun, yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...

Boey'in ise Alman devinden yıllık 3 milyon Euro'yu aşan bir maaş alacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, transfer için şehre gelen Sacha Boey ile ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...

"TRANSFER BİTTİ SAYILIR"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Boey transferi bitti sayılır. Bizim arzumuz Sacha Boey'la sözleşme imzalamak. Bazı şeylere son anda karar verildi. Sağlık kontrolleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den flaş Sacha Boey sözleri! Transfer...

Sky Sport ise Sacha Boey'in 3 Şubat'ta Borussia Mönchengladbach ile oynanacak maçta Bayern Münih formasıyla ilk maçına çıkacağını yazdı.

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