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Buruk: Savunmaya transfer lazım

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor'un 5'li savunma sisteminin kafalarını karıştırdığını vurgularken, savunmaya transfer istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Buruk: Savunmaya transfer lazım

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor'un 5'li savunma sisteminin kafalarını karıştırdığını vurgularken, savunmaya transfer istedi. Buruk şunları söyledi: Kafamızı karıştıran rakibin 5'li savunma ile başlaması oldu. Oyun içinde Ndao zaman zaman hemen öne, hem kanada çıktı. İlk yarı kafa karışıklığı ile geçti. 1-0'dan sonra acele kararlar verdik. İkinci yarıya başlarken değişiklikler yaptık. Santrfor ile oynamak kapalı savunmaya karşı daha iyi oluyor. Icardi'nin oyuna girmesinden sonra daha fazla orta düşündük. Boey'in oynamaması bizi etkiliyor. Abdülkerim'in sakatlığı var. Sergio henüz dönmedi. Rekorları birlikte kırıyoruz. Takıma taraftarın verdiği büyük destek var. İç sahada 14 maç kazandık. Daha çok başarılar, kupalar istiyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Transferin son haftasında eksiklerimizi kapatabilirsek, özellikle savunmada... Bu bizim için daha iyi olacak.

OKAN BURUK REKORU EGALE ETTİ

G.Saray, İstanbulspor'u mağlup etti ve Okan Buruk, üst üste 14 iç saha galibiyeti alan tek Türk teknik direktör konumundaki Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale etti.

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