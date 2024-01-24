TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, aynı ismin peşine düştü. İki ezeli rakip, Adana Demirspor'da forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için temaslarda bulunuyor. Beşiktaş'ın transfer için hamlede bulunduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın da ön görüşmelere başladığı kaydedildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sol bek ve orta saha transferlerine öncelik verdi.
Angelino ile yollarını ayıracak olan yönetim, sol bek bölgesi için temaslarını sürdürüyor.
İtalya Serie A ekibi Roma ile anlaşan İspanyol futbolcu, yakın zamanda Galatasaray'a veda edecek.
Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
3 kulvarda mücadele veren Cimbom, iddiasını artıracak isimleri renklerine bağlamak için düğmeye bastı.
Beşiktaş ise takımı Fernando Santos'a emanet etmesinin ardından rotayı transfere çevirdi.
Bu sezon istenen performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar, ara transfer dönemine büyük önem veriyor.
Yapacağı nokta atışı takviyelerle güçlenmek isteyen Kara-Kartal, arayışlarını hızlandırdı.
Dev bir operasyon yürüten Beşiktaş ve Galatasaray, transfer yarışına girdi.
Genç oyunculara ayrı bir önem veren iki ezeli rakip, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.
Beşiktaş ve Galatasaray, Adana Demirspor'da forma giyen Edouard Michut ile ilgileniyor.
Fransız basını L'Equipe'de yer alan habere göre; Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, Michut transferi için girişimlerde bulunuyor.
Adana Demirspor'un PSG'den satın alma opsiyonunu kullandığı Michut için iki kulüp dev bir yarış halinde.
20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlardan olan Beşiktaş'ın ara transfer dönemi bitmeden transferi bitirmek istediği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların genç oyuncuyu renklerine bağlamak için temaslarda bulunduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın da transferde ciddi olduğu ve Edouard Michut için ön görüşmelere başladığı belirtildi.
İki takımın da Adana Demirspor ile görüşmelerini sürdürdüğü ve PSG'nin de Michut transferinden yüzde 20 payı bulunduğu bildirildi.
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