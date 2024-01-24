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TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, aynı ismin peşine düştü. İki ezeli rakip, Adana Demirspor'da forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için temaslarda bulunuyor. Beşiktaş'ın transfer için hamlede bulunduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın da ön görüşmelere başladığı kaydedildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 15:32
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Ocak ayı için çalışmalarda bulunan iki ezeli rakip, aynı yıldızın peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Operasyonu yoğun bir şekilde yürüten iki takım da listedeki isimlerle girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sol bek ve orta saha transferlerine öncelik verdi.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Angelino ile yollarını ayıracak olan yönetim, sol bek bölgesi için temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

İtalya Serie A ekibi Roma ile anlaşan İspanyol futbolcu, yakın zamanda Galatasaray'a veda edecek.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

3 kulvarda mücadele veren Cimbom, iddiasını artıracak isimleri renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Beşiktaş ise takımı Fernando Santos'a emanet etmesinin ardından rotayı transfere çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Bu sezon istenen performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar, ara transfer dönemine büyük önem veriyor.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Yapacağı nokta atışı takviyelerle güçlenmek isteyen Kara-Kartal, arayışlarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Dev bir operasyon yürüten Beşiktaş ve Galatasaray, transfer yarışına girdi.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Genç oyunculara ayrı bir önem veren iki ezeli rakip, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Beşiktaş ve Galatasaray, Adana Demirspor'da forma giyen Edouard Michut ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fransız basını L'Equipe'de yer alan habere göre; Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, Michut transferi için girişimlerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Adana Demirspor'un PSG'den satın alma opsiyonunu kullandığı Michut için iki kulüp dev bir yarış halinde.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlardan olan Beşiktaş'ın ara transfer dönemi bitmeden transferi bitirmek istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış! Beşiktaş ve Galatasaray...

Siyah-beyazlıların genç oyuncuyu renklerine bağlamak için temaslarda bulunduğu ifade edildi.

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