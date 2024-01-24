GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor
Trabzonspor'u 5-1'lik skorla deviren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. 3 kulvarda yoluna devam eden sarı kırmızılılar kadrosunu genişletmek için Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Taraftar gelecek isimleri merak ederken Galatasaray'da ocak ayında ayrılıklar yaşanacak. İtalyan devi Okan Buruk'un üstünü çizdiği isme kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Okan Buruk'un öğrencileri, rakiplerinin puan kaybetmesini bekliyor.
Son olarak Trabzonspor deplasmanında 5-1'lik skorla galip gelen Galatasaray, 22. haftada İstanbulspor'u evinde ağırlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip zorlu mücadelede hata yapmak istemiyor.
Hazırlıkları sürdüren Cimbom'da diğer yandan transfer harekatı da devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı raporda birçok pozisyona takviye yapılmasını talep etti.
Buruk'un özellikle sol beke acil transfer yapılmasını istediği biliniyor.
Deneyimli çalıştırıcı sezon başında satın alma opsiyonu ile kiralanan Angelino'dan memnun değil.
Sarı-kırmızılı formayı 19 maçta giyen İspanyol bek, 1 gol ve 1 asist üretti.
27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu, 1 maçta daha oynaması durumunda devreye girecek.
Cimbom, bu durumda bonservisi Red Bull Leipzig'de olan oyuncu için 6 milyon Euro ödeyecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Alman kulübüyle satın alma opsiyonu sıkıntısını henüz çözebilmiş değil.
Leipzig ise oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.
Angelino ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray'a müjdeli haber geldi.
İspanyol futbolcu ile Torino ve Marsilya'nın ilgilendiği biliniyordu.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan gazeteci Orazio Accomando'dan derlediği habere göre, 27 yaşındaki oyuncu için Roma'da devreye girdi.
Çizme ekibinde Leonardo Spinazzola'nın ayrılması bekleniyor.
30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istediği İtalyan oyuncu ile Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.
Roma, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Spinazzola'nın yerine Angelino'yu düşünüyor.
Angelino'nun bonservis değeri ise 8 milyon Euro olarak biliniyor.
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