Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Trabzonspor'u 5-1'lik skorla deviren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. 3 kulvarda yoluna devam eden sarı kırmızılılar kadrosunu genişletmek için Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Taraftar gelecek isimleri merak ederken Galatasaray'da ocak ayında ayrılıklar yaşanacak. İtalyan devi Okan Buruk'un üstünü çizdiği isme kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 11:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Şampiyonluk yarışında şartları neredeyse eşitleyen sarı-kırmızılı ekip, 21. haftada puan farkını kapattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averajla gerisinde bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Okan Buruk'un öğrencileri, rakiplerinin puan kaybetmesini bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Son olarak Trabzonspor deplasmanında 5-1'lik skorla galip gelen Galatasaray, 22. haftada İstanbulspor'u evinde ağırlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Sarı-kırmızılı ekip zorlu mücadelede hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Hazırlıkları sürdüren Cimbom'da diğer yandan transfer harekatı da devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı raporda birçok pozisyona takviye yapılmasını talep etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Buruk'un özellikle sol beke acil transfer yapılmasını istediği biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Deneyimli çalıştırıcı sezon başında satın alma opsiyonu ile kiralanan Angelino'dan memnun değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Sarı-kırmızılı formayı 19 maçta giyen İspanyol bek, 1 gol ve 1 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu, 1 maçta daha oynaması durumunda devreye girecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Cimbom, bu durumda bonservisi Red Bull Leipzig'de olan oyuncu için 6 milyon Euro ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Alman kulübüyle satın alma opsiyonu sıkıntısını henüz çözebilmiş değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Leipzig ise oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Angelino ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

İspanyol futbolcu ile Torino ve Marsilya'nın ilgilendiği biliniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan gazeteci Orazio Accomando'dan derlediği habere göre, 27 yaşındaki oyuncu için Roma'da devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Çizme ekibinde Leonardo Spinazzola'nın ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk üstünü çizdi! Roma'ya gidiyor

Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istediği İtalyan oyuncu ile Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - İstanbulspor maçı NE ZAMAN?
Eski Barçalı Cimbom'a geliyor
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 24 Ocak 2024
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den flaş Arda kararı! Perez devreye girdi R. Madrid'den flaş Arda kararı! Perez devreye girdi 10:59
Galatasaray - İstanbulspor maçı NE ZAMAN? Galatasaray - İstanbulspor maçı NE ZAMAN? 10:51
Cimbom transferde büyük oynuyor! Cimbom transferde büyük oynuyor! 10:01
Başakşehir - F.Bahçe maçı ne zaman? Başakşehir - F.Bahçe maçı ne zaman? 10:12
Nikola Jokic'ten 13. "triple-double"! Nikola Jokic'ten 13. "triple-double"! 10:17
Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:33
Daha Eski
İki isim yolda İki isim yolda 01:14
Senegal ve Kamerun turladı Senegal ve Kamerun turladı 01:16
İki isim yolda İki isim yolda 01:18
Senegal ve Kamerun turladı Senegal ve Kamerun turladı 01:20
Flaş Beşiktaş eleştirisi! "Acı gerçek şu ki..." Flaş Beşiktaş eleştirisi! "Acı gerçek şu ki..." 08:51
Abdülkerim hangi maçları kaçıracak? Abdülkerim hangi maçları kaçıracak? 09:29