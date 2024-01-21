PSG'nin işi zor

Galatasaray'ın başarılı yıldızı Sacha Boey, Avrupa'nın devlerinin yakın takibinde... Fransız Le10Sports'un haberine göre; süre alamayan Nordi Mukiele, bu kış PSG'den ayrılmaya açık. Paris ekibi, onun yerini Sacha Boey ile doldurmak istiyor. Galatasaray'ın 23 yaşındaki sağ bek için en az 20 milyon euro talep ettiği belirtilirken, "Sacha için birçok Avrupa kulübü tetikte... PSG'nin işi oldukça zor olacak gibi... Özellikle de Premier Lig ekiplerinden Arsenal 23 yaşındaki sağ bekle yakından ilgileniyor ve yakın zamanda bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor" denildi.