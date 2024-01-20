Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takviye yapılması planlanan bölgelerden birisinin de sol bek olduğunu bilinirken teknik direktör Okan Buruk'un bu transfer için Kazımcan Karataş ile Halil Dervişoğlu'nu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 16:52
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Sarı-kırmızılılar diğer yandan mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da elde edilecek önemli başarılar ile taraftarını sevindirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Galatasaray bu anlamda devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Sarı-kırmızılılarda takviye yapılacak mevkilerden birisinin de sol bek olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Cimbom'da bu mevki için gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Galatasaray sol bek konusunda Rıdvan Yılmaz ile temas halinde bulunsa da somut bir gelişme yaşanmadı. Bunun üzerine sarı-kırmızılıların ilgilendiği flaş ismi Türkiye Gazetesi duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, Fatih Karagümrük formasını terleten Levent Mercan'ı yokladığı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Okan Buruk'un da yerli transferi istemesi nedeniyle 23 yaşındaki oyuncunun transferine büyük önem verdiği vurgulanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Ayrıca Buruk'un fazla zaman kaybetmeden oyuncuyu elden kaçırmamak istediği bir başka gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

TRANSFERDE HALİL DERVİŞOĞLU - KAZIMCAN KARATAŞ DETAYI

Öte yandan Fatih Karagümrük'ün bu transferde Cimbom'dan Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş ile 2 milyon euro istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Sarı-kırmızılı camianın bu teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!

Ana mevkisi sol bek olan Levent sahada çok yönlü görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Oyuncu merkez orta saha ve on numara pozisyonunda sahada görev alabiliyor.

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