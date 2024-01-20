TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takviye yapılması planlanan bölgelerden birisinin de sol bek olduğunu bilinirken teknik direktör Okan Buruk'un bu transfer için Kazımcan Karataş ile Halil Dervişoğlu'nu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılılarda takviye yapılacak mevkilerden birisinin de sol bek olduğu biliniyor.
Cimbom'da bu mevki için gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Galatasaray sol bek konusunda Rıdvan Yılmaz ile temas halinde bulunsa da somut bir gelişme yaşanmadı. Bunun üzerine sarı-kırmızılıların ilgilendiği flaş ismi Türkiye Gazetesi duyurdu.
Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, Fatih Karagümrük formasını terleten Levent Mercan'ı yokladığı bildirildi.
Okan Buruk'un da yerli transferi istemesi nedeniyle 23 yaşındaki oyuncunun transferine büyük önem verdiği vurgulanıyor.
Ayrıca Buruk'un fazla zaman kaybetmeden oyuncuyu elden kaçırmamak istediği bir başka gelen bilgiler arasında.
TRANSFERDE HALİL DERVİŞOĞLU - KAZIMCAN KARATAŞ DETAYI
Öte yandan Fatih Karagümrük'ün bu transferde Cimbom'dan Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş ile 2 milyon euro istediği öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı camianın bu teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!
Ana mevkisi sol bek olan Levent sahada çok yönlü görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.
Oyuncu merkez orta saha ve on numara pozisyonunda sahada görev alabiliyor.
Galatasaray'da yaşanan bu gelişmenin ardından sol bek mevkisi için yapılacak hamle büyük merak konusu haline geldi.
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