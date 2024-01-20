TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek!

Cimbom'da bu mevki için gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Galatasaray sol bek konusunda Rıdvan Yılmaz ile temas halinde bulunsa da somut bir gelişme yaşanmadı. Bunun üzerine sarı-kırmızılıların ilgilendiği flaş ismi Türkiye Gazetesi duyurdu.