GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da takımın vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Rade Krunic'in ayrılığı sonrası orta saha transferi yapacak olan Milan'ın, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı gündemine aldığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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İç transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray, yapacağı transferlerle birlikte takımda düşünülmeyen bazı isimlerle de vedalaşacak.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarla ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'da lider Inter'in 9 puan gerisinde bulunan ve zirve yarışından kopmak istemeyen Milan, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Serie A devinde son günlerde en çok konuşulan isimse Rade Krunic oldu.
Fenerbahçe, sezon başında da transfer etmek istediği Boşnak yıldız için bir kez daha harekete geçti.
Sarı-lacivertlilerin Krunic transferi için Milan'a 4.5 milyon Euro teklif ettiği öne sürülürken, İtalyan ekibinin bu teklifi reddettiği öğrenildi.
Takımda düşünülmeyen Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Öte yandan Milan, Krunic'in ayrılma ihtimaline karşı orta sahaya takviye yapma kararı aldı.
KRUNIC'İN YERİNE TORREIRA
Milano ekibi, bu bölge için Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı gündemine aldı.
Sportmediaset kaynaklı haberde, İtalyan devinin tecrübeli oyuncuyu listesine aldığı belirtildi.
Milan'ın ayrıca Lucas Torreira'nın yanı sıra Real Betis forması giyen Guido Rodriguez ve Torino forması giyen Samuele Ricci ile ilgilendiği de öne sürüldü.
Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, 1 asist kaydetti.
Torreira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.
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