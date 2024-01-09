Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da takımın vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Rade Krunic'in ayrılığı sonrası orta saha transferi yapacak olan Milan'ın, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı gündemine aldığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 10:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Kış transfer dönemi için arayışlarını yoğunlaştıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği arttı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte zirve yarışı veren Cimbom, takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

İç transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray, yapacağı transferlerle birlikte takımda düşünülmeyen bazı isimlerle de vedalaşacak.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarla ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

İtalya'da lider Inter'in 9 puan gerisinde bulunan ve zirve yarışından kopmak istemeyen Milan, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Serie A devinde son günlerde en çok konuşulan isimse Rade Krunic oldu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Fenerbahçe, sezon başında da transfer etmek istediği Boşnak yıldız için bir kez daha harekete geçti.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Sarı-lacivertlilerin Krunic transferi için Milan'a 4.5 milyon Euro teklif ettiği öne sürülürken, İtalyan ekibinin bu teklifi reddettiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Takımda düşünülmeyen Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Öte yandan Milan, Krunic'in ayrılma ihtimaline karşı orta sahaya takviye yapma kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

KRUNIC'İN YERİNE TORREIRA

Milano ekibi, bu bölge için Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı gündemine aldı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Sportmediaset kaynaklı haberde, İtalyan devinin tecrübeli oyuncuyu listesine aldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Milan'ın ayrıca Lucas Torreira'nın yanı sıra Real Betis forması giyen Guido Rodriguez ve Torino forması giyen Samuele Ricci ile ilgilendiği de öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PSG'den G.Saray'a bomba transfer!
Oliveira'dan Abdülkerim Bardakcı'ya övgü! Asterix...
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2024)
YÖKDİL NE ZAMAN 2024? | YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Nasıl başvurulur?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 OCAK | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı... Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı... 10:20
Yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek Yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek 10:14
Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? 10:04
Hatayspor Gaziantep FK'yı konuk edecek! Hatayspor Gaziantep FK'yı konuk edecek! 10:04
Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:41
Krunic için F.Bahçe'nin ezeli rakibi de devrede! Krunic için F.Bahçe'nin ezeli rakibi de devrede! 09:27
Daha Eski
Madrid'de Arda Güler farkı! Kasayı doldurdu... Madrid'de Arda Güler farkı! Kasayı doldurdu... 09:23
Halkbank'ın rakibi Gas Sales Daiko! Halkbank'ın rakibi Gas Sales Daiko! 09:21
PSG'den G.Saray'a bomba transfer! PSG'den G.Saray'a bomba transfer! 09:19
Quaresma'dan Santos sözleri! "Çalıştığım..." Quaresma'dan Santos sözleri! "Çalıştığım..." 09:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 9 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 9 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:31
F.Bahçe'den flaş hamle! Görüşme detayları belli oldu F.Bahçe'den flaş hamle! Görüşme detayları belli oldu 01:50