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Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetiminde 3 kulvarda yarışan Galatasaray, Sparta Prag engelini aşarak final yolunda bir engeli aşmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 10:02
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Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray - Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak. Rövanş maçı ise 22 Şubat tarihinde oynanacak. Müsabaka 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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