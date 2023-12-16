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Oliveira’dan şok haber

Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi. Sergio Oliveira'nın tedavisine başlandığı ve bu sürecin yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşeceği kaydedildi. Portekizli orta saha takımdan en az 1 ay uzak kalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Oliveira’dan şok haber
Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi. Sergio Oliveira'nın tedavisine başlandığı ve bu sürecin yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşeceği kaydedildi. Portekizli orta saha takımdan en az 1 ay uzak kalacak.
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