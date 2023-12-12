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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya kınama

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki gösterdi ve bu olayların Türk futboluna zarar verdiğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 13:05
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya kınama

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçını izledim. Kabul edilemez bir sonu oldu. Galatasaray Spor Kulübü olarak biz ligin başından beri taraftarlarımıza, seyircilerimize hep itidal tavsiye ediyoruz. Dün akşamki olay hiç beklenmedik bir şekilde bu sefer kulüp yöneticilerinin hakemi darbetmesi şeklinde gelişti. Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak kınıyoruz. Yaptığımız açıklamada da kınadık ve Kulüpler birliği Vakfı'nı tek bir gündemle toplanmak için yarın toplantıya çağırdık." ifadelerini kullandı.

Bu olayların Türk futbolunun marka değerini zedelediğinin altını çizen Özbek, "Böyle şeylerin olmaması lazım. Türk futbolunun marka değerini, Türk futbolunun imajını yurt dışında özellikle zedeleyen bu olaylar, futbola büyük zarar vermektedir. Şok geçirdim. Başkan ve yanındaki arkadaşları bir hakeme niye böyle saldırılar? Yerdeki hakime niye tekme atarlar? Anlamak mümkün değil. Bundan sonraki süreçte ligler tatil edildi ama Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber Kulüpler Birliği, bütün kulüpler bir araya gelerek bunun bir şekilde sonlanması, bundan sonraki dönemde bu olayların gelişmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ben Türk futboluna tekrar itidal tavsiye ediyorum. Nereye gidiyoruz belli değil." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR ZAFERLE TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Başkan Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacakları maçı kazanarak gurur gecesi yaşatmak istediklerini belirtti.

"Bu akşam Türk futbolu ve Galatasaray için çok önemli bir maça çıkacağız." sözlerini kullanan Dursun Özbek şöyle konuştu:

"Danimarka'da Kopenhag ile oynayacağız. Parken Stadyumu alışık olduğumuz, UEFA Kupası'nı kazandığımız yer. Dolayısıyla yine bu akşam büyük bir zaferle Türkiye'ye dönmeyi düşünüyoruz. Türk futbolunun ihtiyacı olan puanları ve gurur gecesini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Hazırız. Eksiğimiz yok. Güzel bir sonuç olacağına eminim. Buradan tüm futbolcu kardeşlerime, teknik heyete ve orada bulunan tüm Galatasaraylılara güzel bir maç olmasını diliyorum. Başarının bizimle olmasını diliyorum."

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