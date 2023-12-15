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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Satılabilirler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, Avrupa'da da yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu sezon üç kulvarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılıların transfer planlaması belli oldu. İşte takviye yapılacak mevkiler ve takımdan gönderilmesi düşünülen o isimler... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 12:24
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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Satılabilirler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda oynadığı son maçta Kopenhag'a 1-0 yenilerek, Devler Ligi macerasına veda etti.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Satılabilirler

Yeni hedefi Avrupa Ligi olan Galatasaray yönetimi, devre arası transferleri ve takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular için düğmeye basıyor.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Satılabilirler

Avrupa, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı hedefleyen ve rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar şimdiden çalışmalara başladı.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Satılabilirler

Galatasaray'da Ndombele, Angelino, Nelsson, Sergio Oliveira gibi oyuncular ile yolların ayrılması gündemde...

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Satılabilirler

Başta iyi bir sol bek ve 8 numara transferi yapılacak. Bunun izin yönetim ile teknik heyet arasında görüşmeler başladı.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Satılabilirler

Öte yandan Sacha Boey, Tete, Ziyech, Zaha ve Kerem gibi futbolculara astronomik teklifler gelirse bu oyunculardan en az ikisinin satılması gündeme gelebilir.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Satılabilirler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yaptığı açıklama ile sol bek transferine öncelik verdiklerini ifade etti.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Satılabilirler

Başkan Özbek, "En kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

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