Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Satılabilirler
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, Avrupa'da da yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu sezon üç kulvarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılıların transfer planlaması belli oldu. İşte takviye yapılacak mevkiler ve takımdan gönderilmesi düşünülen o isimler... (GS transfer haberleri)
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Galatasaray'da Ndombele, Angelino, Nelsson, Sergio Oliveira gibi oyuncular ile yolların ayrılması gündemde...
Başta iyi bir sol bek ve 8 numara transferi yapılacak. Bunun izin yönetim ile teknik heyet arasında görüşmeler başladı.
Öte yandan Sacha Boey, Tete, Ziyech, Zaha ve Kerem gibi futbolculara astronomik teklifler gelirse bu oyunculardan en az ikisinin satılması gündeme gelebilir.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yaptığı açıklama ile sol bek transferine öncelik verdiklerini ifade etti.
Başkan Özbek, "En kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz" ifadelerini kullandı.
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