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Kopenhag U19 6-0 Galatasaray U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Kopenhag U19 ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 6-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 19:59
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Kopenhag U19 6-0 Galatasaray U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Gençlik A Grubu 6. hafta maçında Kopenhag U19 ile Galatasaray U19 takımları karşı karşıya geldi. Valby Idraerspark'ta oynanan maçı Kopenhag U19 takımı 6-0 kazandı.

Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Hjalte Bidstrup, 34 ve 42. dakikada Queyrell Tchicamboud, 53. dakikada Amin Chiakha, 58. dakikada Hunor Nemeth ve 77. dakikada Roberto Risnaes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kopenhag U19, puanını 13 yaparak grubu lider tamamladı. Hakan Balta'nın yönetimindeki Galatasaray U19 takımı, grubu 6 puanla üçüncü sırada noktaladı.

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