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GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Son dakika Galatasaray haberleri: Son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hakim Ziyech, gündem olmaya devam ediyor. Manchester United ve Pendikspor maçlarını boş geçmeyen Faslı yıldız, ülkesinin ünlü oyuncularından Fati Jamali ile birbirine girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:46
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Sarı-kırmızılılar birçok yıldız ismi renklerine bağlayarak dünya çapında ses getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Hakim Ziyech oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Galatasaray, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

30 yaşındaki futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçında sergilediği 2 gol ve 1 asistlik performansla haftanın 11'ine seçildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Faslı oyuncu, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0 kazandığı Pendikspor maçını da boş geçmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Son haftalarda yaptığı skor katkısıyla takımını sırtlayan isimlerden biri olan Hakim Ziyech, ülkesi Fas'ta gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Faslı oyuncu Fati Jamali, yıldız futbolcu ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

"O GERÇEKTEN ANORMAL"

Hakim Ziyech ile bir alışveriş merkezinde tesadüfen tanıştığını ve tavırlarından rahatsız olduğunu belirten Jamali, "Kızlar, hayatımda gördüğüm en kibirli insanla tanıştım... Arkadaşlarımla birlikteydim ve o da bana yakındı. 'Merhaba' dedim ve bana yan gözle baktı. O gerçekten anormal" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Fati Jamali, Faslı bir taraftarın da Ziyech'in yanına geldiğini ancak yıldız futbolcunun onu da görmezden geldiğini belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

"F" KELİMESİYLE KARŞILIK VERDİ"

Otele döndüğünde kendisini kapıda gördüğünü söyleyen Faslı aktris, davranışının hoş olmadığını, F kelimesiyle karşılık verdiğini, kendisinin de aynı şekilde yanıt verdiğini söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

"ARTIK ONDAN NEFRET EDİYORUM"

Fati Jamali, "Daha önce onu ne kadar sevsem de artık ondan nefret ediyorum" diyerek, "Televizyonda gördükleriniz başka, gerçek başka" diye ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Öte yandan Hakim Ziyech de sosyal medya hesabından Fati Jamali'nin açıklamalarına yanıt verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

Instagram hesabından Amerikan futbolu antrenörü Deion Sanders'ın konuşmasını paylaşayan Ziyech'in bu paylaşımında şu sözler yer aldı:

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

"HAKKIMDAKİ FİKRİNİZİ ÖNEMSEDİĞİMİ DÜŞÜNMENİZE NEDEN OLACAK NE VAR?"

"Bana bakın, benim hakkımdaki fikrinizi önemsediğimi düşünmenize neden olacak ne var? Benim hakkımdaki fikriniz, benim kendim hakkında sahip olduğum fikir değil"

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler

"BENİ YARATMADIN, O YÜZDEN BENİ ÖLDÜREMEZSİN"

"Beni yaratamazsın, bu yüzden beni kıramazsın. Beni sen yaratmadın, o yüzden beni öldüremezsin. Biliyor musun, beni Allah yarattı"

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