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Galatasaray'da kırmızı alarm! Wilfried Zaha...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek. Taraftarının desteğiyle kritik maçtan 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda Fildişili yıldız Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 11:06
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Galatasaray'da kırmızı alarm! Wilfried Zaha...

Sarı-kırmızılılar evinde Akdeniz ekibini yenerek zirve mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Wilfried Zaha...

Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi Wilfried Zaha'nın durumu merak konusu oldu.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Wilfried Zaha...

Manchester United maçında riske giren ve iğneyle sahaya çıkan Zaha, ağrıları nedeniyle Pendik deplasmanında dinlendirildi.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Wilfried Zaha...

A. DEMİR MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sabah'ın haberine göre; Fildişi Sahilli yıldız, cuma günü Süper Lig'deki Adana Demirspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Wilfried Zaha...

Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Wilfried Zaha...

Tecrübeli yıldız, 6 gol ve 2 asistlik bir perfomans sergiledi.

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