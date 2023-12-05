Galatasaray'da kırmızı alarm! Wilfried Zaha...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Pendikspor deplasmanına konuk oldu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Pendikspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 37'ye çıkararak averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.
Bu sezonki 7. yenilgisini alan Pendikspor ise haftayı 13 puanla 16. sırada noktaladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Sarı-kırmızılılar evinde Akdeniz ekibini yenerek zirve mücadelesini devam ettirmek istiyor.
Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi Wilfried Zaha'nın durumu merak konusu oldu.
Manchester United maçında riske giren ve iğneyle sahaya çıkan Zaha, ağrıları nedeniyle Pendik deplasmanında dinlendirildi.
A. DEMİR MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Sabah'ın haberine göre; Fildişi Sahilli yıldız, cuma günü Süper Lig'deki Adana Demirspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.
Tecrübeli yıldız, 6 gol ve 2 asistlik bir perfomans sergiledi.
Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.