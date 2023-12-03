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Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-kırmızılılarda mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna dahil olan Ndombele, maç sonu görüntüsüyle tepki çekti. Fransız oyuncunun elinde yemekle mixed zone'dan çıkış yaptığı görüntüler büyük eleştiri topladı. Ndombele hakkında o gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 11:58
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Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu...

Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Bakambu ve Hakim Ziyech kaydetti.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

Galatasaray'ın tartışılan oyuncularından Ndombele, geceye yine damga vurdu.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

Devre arasında takımdan gönderilmesine kesin gözle bırakılan yıldız oyuncu, Okan Buruk'un verdiği şansları iyi değerlendiremedi.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

Karşılaşma sonrası Ndombele'nin o görüntüleri ise gündem oldu.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

Fazla kilolarıyla sosyal medyanın gündemini meşgul eden Ndombele, Pendikspor maçında kameralara verdiği görüntüyle yine futbolseverlerin diline dolandı.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

Maç öncesinde takımlar sahaya çıkmadan yedek kulübesine doğru yürürken parmaklarıyla dişlerini karıştıran Ndombele, dalga konusu oldu.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

Galatasaraylı taraftarlar, fazla kiloları ve performansıyla eleştirilen Fransız futbolcu için sosyal medyada birçok yorum yaptı.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

Son olarak yıldız oyuncu, maç sonunda stadyumdan çıkarken elinde yemek paketiyle görüntülendi.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

O GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; Maç sonrası Ndombele'nin elindeki yemeğin herkese verildiği ifade edilirken, kimi futbolcunun yemeğini yediği kimi futbolcunun ise yemeğini beraberinde çıkardığı belirtildi.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 10 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha, gol katkısı yapamadı ve beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi.

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