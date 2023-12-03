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Füzelerin hakimi Ziyech

Galatasaray'da Hakim Ziyech kasırgası esmeye başladı... Manchester United maçında frikikten 2 gol atan ve 1 de asist yapan Faslı yıldız, dün geceyi de boş geçmedi. Okan Buruk'un bu kez 10 numarada şans verdiği Ziyech, füzesiyle gözlerin pasını sildi. 82. dakikada yaklaşık 30 metreden çok sert bir vuruş yapan Ziyech, kaleci Erdem Canpolat'ı çaresiz bıraktı. Harika golüyle aradaki farkı ikiye çıkartan isim oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Füzelerin hakimi Ziyech

Galatasaray'da Hakim Ziyech kasırgası esmeye başladı... Manchester United maçında frikikten 2 gol atan ve 1 de asist yapan Faslı yıldız, dün geceyi de boş geçmedi. Okan Buruk'un bu kez 10 numarada şans verdiği Ziyech, füzesiyle gözlerin pasını sildi. 82. dakikada yaklaşık 30 metreden çok sert bir vuruş yapan Ziyech, kaleci Erdem Canpolat'ı çaresiz bıraktı. Harika golüyle aradaki farkı ikiye çıkartan isim oldu.

KİMSE İNANAMADI

Ziyech'in uzaklardan olağanüstü golüne ilk başta kimse inanamadı. Takım arkadaşlarını hayretler içerisinde bırakan Faslı oyuncu, gol sevincinin ardından 83'te yerini Ndombele'ye bıraktı. Fas Milli Takımı'nda da kısa süre önce Tanzanya'ya çok uzaklardan füze yollayan 30 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. kez gol sevinci yaşadı. ManU'nun yanı sıra Başakşehir ağlarını sarsan yıldızın 2 de asisti bulunuyor.

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