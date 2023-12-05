TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı.
Danimarkalı stoperin sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine güvenen Galatasaray, bir türlü beklediği teklifi alamadı.
Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi. Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti.