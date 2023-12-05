TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi. Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti.