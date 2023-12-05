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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak yeni sezonda büyük hayal kırıklığı haline gelen o futbolcuyla ilgili olarak yönetimden flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Danimarkalı stoperin sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine güvenen Galatasaray, bir türlü beklediği teklifi alamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi. Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Bir anda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ın arkasında 4. stoper konumuna düştü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

OCAK AYINDA GİDECEK

Sabah'da yer alan habere göre Ocak ayında ayrılmayı düşünen Victor Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim 10 milyon Euro'luk bonservisi hemen kabul etmeye hazır.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Davinson Sanchez'i 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Aslan, bu fiyatın üstünde gelecek tekliflerde Nelsson'un gidişine onay verecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Bu sezon 18 maçta kadroya alınan Danimarkalı stoper, 12 karşılaşmada ilk 11'de kendine yer buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

6 müsabakada ise sonradan oyuna dahil oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki stoper, 11 Ağustos 2021'de Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ile takıma katılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Futbolcu geçtiğimiz sezon Galatasaray'da yaşanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!

Fakat yıldız isim yeni sezonda eski performansının gerisinde kaldı.

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