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Korkmuyoruz!

Ten Hag: Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Kendinden emin bir takım olacağız.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Korkmuyoruz!

M. United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Galatasaray karşısında kendilerine güvendiklerini söyledi. Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri ilk maça göre takımda büyük farklar olduğunu belirten Ten Hag, "İlk maça göre daha geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. 'Düşmanca bir atmosfer olacaktır. Ama Galatasaray stadının atmosferinden korkmuyoruz. Bunu lehimize çevirip, maçı kazanmalıyız. Manchester United, çok büyük bir takım. Kendinden emin bir takım sahada olacak" ifadesini kullandı.

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